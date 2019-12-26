 
Модернизация

Обновлено коммутационное оборудование на волгоградской подстанции 220 кВ "Юбилейная"

Обновлено коммутационное оборудование на волгоградской подстанции 220 кВ Юбилейная

26 декабря 2019, 11:45
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») завершила ремонт выключателей 6, 110 и 220 кВ на подстанции 220 кВ «Юбилейная». Всего было обновлено 24 единицы коммутационного оборудования. В результате была повышена надежность электроснабжения потребителей Волгограда, в том числе крупного российского производителя металлопроката специальных марок стали – завода «Красный Октябрь».

Выключатели являются важнейшим коммутационным оборудованием на подстанции. Устройства обеспечивают включение и отключение токовой нагрузки.

Мощность подстанции 220 кВ «Юбилейная» составляет 465 МВА. Энергообъект является одним из основных питающих центров Волгограда.

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