На Международном форуме «Электрические сети» (МФЭС-2019) состоялось подписание соглашения между портфельной компанией РОСНАНО АО «Профотек» и ООО «АББ Электрические Сети» (подразделение швейцарской ABB в России). Компании заинтересованы в совместной разработке, испытаниях и продвижении инновационной продукции на российский рынок.

Подписание проходило при участии Главного инженера ПАО «Россети» Андрея Майорова. По его словам, задача по разработке интеллектуального выключателя является значимой для «Россетей».

Целью сотрудничества станет изготовление высоковольтных компактных модулей на базе выключателей с электронными измерительными трансформаторами тока и напряжения. Такие устройства будут обеспечивать надежную защиту, отсутствие «мертвых зон», а также высокоточные измерения для коммерческого учета и релейной защиты.

Стороны договорились о пилотном внедрении инновационных аппаратов и систем на объектах электросетевого комплекса. Производители будут осуществлять техническую поддержку и сервисное обслуживание электротехнического оборудования.

В рамках выставки на стенде АВВ был представлен макет выключателя со встроенным оптическим измерительным трансформатором. Такие приборы станут основой при создании готовых решений для цифровых подстанций. Они позволят строить подстанции с минимальной потребностью в обслуживании, низким уровнем отказов и скромными эксплуатационными расходами.

Решение, продемонстрированное на МФЭС-2019, — первый из совместных проектов «Профотек» и «АББ Электрические Сети». Реализация достигнутых договоренностей обеспечит возможность поэтапного перехода предприятий электросетевого комплекса к концепции цифровой подстанции.