С 12 по 14 февраля ассоциация «Глобальная энергия» и Образовательный Фонд «Талант и успех» проведут «Сочинские энергетические чтения». В рамках мероприятия школьники, студенты, начинающие специалисты представят свои проекты в сфере энергетики ведущим международным экспертам отрасли. Тема первых чтений: «Устойчивое развитие, вызовы для трансформации энергетики и изменения в климате».

Эксперты ассоциации «Глобальной энергия» прочтут лекции на актуальные темы мировой энергетики и оценят проекты молодых специалистов. Лекторами станут Родней Джон Аллам (Великобритания), лауреат премии «Глобальная энергия» 2012 года, член Международного комитета по присуждению премии «Глобальная энергия», член МГЭИК, удостоенный Нобелевской премии мира в 2007 году; Томас Блис (США), член Международного комитета по присуждению премии «Глобальная энергия», президент Научного совета по глобальным инициативам (SCGI); Франческо Профумо (Италия), член Международного комитета по присуждению премии «Глобальная энергия», бывший министр образования, университетов и научных исследований Италии; Рае Квон Чунг (Южная Корея), председатель Международного комитета ассоциации «Глобальная энергия», член МГЭИК, удостоенный Нобелевской премии мира в 2007 году; Уралов Диас (Казахстан), автор разработки дистанционного управления работой генератора.

Образовательный Фонд «Талант и успех» проведет отбор проектов школьников, студентов и молодых ученых, связанных с энергетической сферой. Прием заявок пройдет на сайте проекта до 8 января 2020 года. Всего будет выбрано до 100 работ со всех регионов России. Результаты будут опубликованы до 18 января 2020 года. Мероприятие состоится на базе Образовательного центра «Сириус» (г. Сочи).

Конкурсные работы будут рассматриваться в следующих номинациях:

Традиционная энергетика: электроэнергетика, разведка, добыча, транспортировка и переработка топливно-энергетических ресурсов, теплоэнергетика, ядерная энергетика. Нетрадиционная энергетика: возобновляемые источники энергии, биоэнергетика, топливные элементы и водородная энергетика. Новые способы применения энергии: новые материалы, применяемые в энергетике, эффективное использование энергии, эффективное хранение энергии, транспортировка энергии.

Параллельно с этим в рамках круглых столов и открытых дискуссий будут представлены прорывные исследования и технологии в энергетической сфере, а также перспективы работы в крупнейших российских энергетических компаниях. Участниками этих обсуждений станут представители таких, отраслевых организаций как: ПАО «Газпром», ГК «Росатом», ПАО «РусГидро», ПАО «Сургутнефтегаз», ПАО «ФСК ЕЭС».

«Сочинские энергетические чтения» пройдут при поддержке Министерства энергетики России, ГК «Росатом», ПАО «Газпром» и ПАО «РусГидро» в партнерстве с Фондом содействия инновациям, Российским инвестиционным форумом, СПбПУ, СПБГУ, НИУ «МЭИ», МГИМО (У) МИД России, ТГУ, КузГТУ.

Дополнительная информация:

press @ ge - prize . org , +7 495 739 54 35;

Справка об ассоциации «Глобальная энергия»:

Ассоциация «Глобальная энергия» занимается развитием международных исследований и проектов в области энергетики при поддержке ПАО «Газпром», ПАО «Сургутнефтегаз» и ПАО «ФСК ЕЭС». Ассоциация управляет Международной энергетической премией «Глобальная энергия», выступает организатором одноименного саммита, а также реализует Международную молодежную программу.