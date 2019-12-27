КЗ "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" в Индии

В начале декабря сотрудники КЗ "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" отправились с деловой поездкой в Индию, где провели ряд встреч и переговоров. Был осуществлен визит в Торговое представительство РФ в Индии, где сотрудники завода были ознакомлены с историей создания торгпредства и его функциями.



В ходе рабочей встречи с представителями Росатома в Индии делегаты обсудили возможность применения кабельно-проводниковой продукции КЗ "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" на объектах в Индии и Бангладеш. По мнению делегатов достижение договоренностей по данному вопросу имеет довольно высокие шансы.



На встрече с инвестиционной компанией Invest India представители КЗ "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" рассказали о продукции завода и основных направления деятельности предприятия, обменялись мнениями и контактами. Компания Invest India имеет большие связи среди торговых компаний и местных производителей КПП, что даст возможность получить образцы продукции с целью проведения анализа и определения требований, предъявляемых к КПП в Индии.



Была проведена встреча с компанией Delloitte. Компания занимается консалтингом иностранных компаний, нацеленных на выход на индийский рынок. В ходе встречи мы почерпнули важную информацию по налогообложению, таможенным процедурам, документообороту, локализации продукта и сертификации, как в случае прямого экспорта, так и в случае учреждения филиала компании на территории Индии.



В завершении поездки приняли участие в круглом столе в Индийском международном центре с участием делегации и представителей индийского бизнеса, руководства и представителей ТПП Индии. На мероприятии мы провели несколько встреч с потенциальными клиентами, торговыми, электромонтажными компаниями.