На итоговом заседании Экспертного совета Фонда развития промышленности (ФРП) одобрены 17 займов для реализации проектов в Московской, Калужской, Кировской, Тульской, Свердловской, Самарской, Белгородской, Костромской и Липецкой областях, а также в республиках Татарстан, Коми и в Пермском и Хабаровском краях. Сумма займов от ФРП превысит 2,5 млрд рублей, а общий бюджет реализации проектов – 4,5 млрд рублей.

Двум предприятиям одобрены займы по программе ФРП «Производительность труда»:

«Старооскольский завод автотракторного электрооборудования им. А.М. Мамонова» из Белгородской области повысит производительность труда на 44% за счет создания высокопроизводительных рабочих мест. С помощью займа на 299 млн рублей предприятие планирует производить детали для автомобильных комплектующих из алюминиевых сплавов, которые впоследствии станут поставляться на автосборочные предприятия.

«АКОМ» из Самарской области на 300 млн рублей от ФРП рассчитывает автоматизировать и дооснастить производство стартерных аккумуляторных батарей, запущенное в 2016 году с привлечением займа ФРП, до 3,2 млн единиц в год.

Двум другим предприятиям одобрены займы по программе ФРП «Проекты развития»:

«Транс-Резерву» одобрен займ на 110 млн рублей. Предприятие из Владимира намерено запустить производство фанеры в городе Шарья Костромской области. Средства от ФРП дадут возможность закупить современное деревообрабатывающее оборудование отечественных производителей.

«Завод Водоприбор» из Калужской области с помощью займа на 300 млн рублей запустит производство высокоточных магистральных, промышленных и общедомовых приборов учета потребления воды собственной разработки.

Кроме того, еще пяти предприятиям одобрены займы по совместной федерально-региональной программе «Проекты развития»:

Пермская «Полиэкс» запустит производство реагентов для интенсификации добычи трудноизвлекаемых запасов нефти и газа. Общий бюджет проекта составляет 61,5 млн рублей, из которых 15,7 млн рублей могут быть предоставлены ФРП, а 15 млн рублей – в виде займа от Регионального фонда развития промышленности Пермского края.

«Презент упаковка» из Тульской области запустит производство алюминиевых крышек для пищевой тары, предназначенной для упаковки йогуртов, плавленых сыров и творога. Основными заказчиками алюминиевых крышек выступают крупные производители молочной продукции, в том числе Danone, «Вимм-Билль-Данн», Ehrmann и Lactalis. Общий бюджет проекта составляет 131 млн рублей, из которых 45,9 млн рублей могут быть предоставлены ФРП, а 19,7 млн рублей – в виде займа от Фонда развития промышленности Тульской области.

Подмосковная «Гамма Колор Рус» запустит новый завод по производству архитектурных и индустриальных порошковых красок мощностью 65 тонн продукции в месяц. Архитектурные и индустриальные порошковые краски позволяют эксплуатировать окрашенные изделия в различных условиях атмосферного, химического и механического воздействия. Чаще всего эта продукция используется для окраски велосипедов, деталей автомобилей, сельхозтехники, садового инвентаря, товаров для спорта, дорожных знаков, наружной рекламы, металлочерепицы, алюминиевых профилей и фасадных панелей. Общий бюджет проекта составляет 61 млн рублей, из которых 16,8 млн рублей могут быть предоставлены ФРП, а 7,2 млн рублей – в виде займа от Государственного фонда развития промышленности Московской области.

«Завод транспортного оборудования» из Свердловской области планирует начать выпуск продукции для трамвайных путей – стрелочных переводов и пересечений, а также освоить процесс термоупрочнения рельса Т62. Привлеченные средства пойдут на покупку высокотехнологичного оборудования, в том числе белорусского производства. Общий бюджет проекта составляет 152,7 млн рублей, из которых 53,4 млн рублей могут быть предоставлены ФРП, а 22,9 млн рублей – в виде займа от Фонда технологического развития промышленности Свердловской области.

«Дальневосточная торфяная компания» из Хабаровского края в 15 раз увеличит выпуск продукции из торфа: удобрений, торфо-бактериального сорбента для утилизации отходов животноводства и птицеводства, топливных брикетов. Около 98% продукции пойдет на экспорт в Китай, Южную Корею и Японию. Общий бюджет проекта составляет 116,4 млн рублей, из которых 35 млн рублей могут быть предоставлены ФРП, а 15 млн рублей – в виде займа от Фонда развития промышленности Хабаровского края.

Четыре предприятия получили одобрение займов по программе ФРП «Комплектующие изделия»:

Компании «Гюрай» из Московской области согласован займ на 133 млн рублей на расширение производства комплектующих для шаровых кранов и другой сантехнической арматуры из латуни.

Татарстанская «Джошкуноз Алабуга» с помощью займа на 500 млн рублей запустит на территории ОЭЗ «Алабуга» цех прогрессивных и трансферных прессов для импортозамещающего производства штампованных деталей шасси автомобилей для «АвтоВАЗа» и других автопроизводителей.

НПО «Завод тормозных механизмов» из Татарстана на 104,5 млн рублей от ФРП расширит производство тормозных колодок для грузового автотранспорта со специальным катафорезным покрытием, которое держится на изделии в восемь раз дольше по сравнению с традиционными грунтовками. Предприятие намерено экспортировать около 15% продукции европейским производителям.

«Аком-Индастриал» запустит в Тольятти Самарской области на заемные 350 млн рублей от ФРП серийное производство промышленных тяговых и стационарных свинцовых аккумуляторных батарей. Реализация проекта позволит снизить долю импорта с 90% до 50%, заняв порядка 40% российского рынка.

Еще трем предприятиям одобрены займы по совместной федерально-региональной программе «Комплектующие изделия»:

«Лепсе» из Кирова планирует начать производство электрооборудования с улучшенными характеристиками для авиационной промышленности. Общий бюджет проекта составляет 112,2 млн рублей, из которых 35 млн рублей могут быть предоставлены ФРП, а 15 млн рублей – в виде займа от Государственного фонда развития промышленности Кировской области.

«Пумори-энергия» из Екатеринбурга расширит производство лопаток для газовых и паровых турбин, компрессоров и авиадвигателей. В рамках проекта предприятие планирует изготавливать рабочие лопатки высотой до 900 мм. На сегодняшний день, по данным компании, доля зарубежных производителей на российском рынке лопаток для газовых турбин составляет 40%. Благодаря реализации проекта этот показатель снизится до 33%. Общий бюджет проекта составляет 56,2 млн рублей, из которых 17,5 млн рублей могут быть предоставлены ФРП, а 7,5 млн рублей – в виде займа от Фонда технологического развития промышленности Свердловской области.

«Ильпеа-Сар» из Липецкой области планирует запустить четыре производственные линии по выпуску уплотнителей для холодильной техники. После запуска этих линий мощность завода вырастет в два раза – до 500 тысяч единиц продукции в месяц. Общий бюджет проекта составляет 202,6 млн рублей, из которых 70 млн рублей могут быть предоставлены ФРП, а 30 млн рублей – в виде займа от Фонда развития промышленности Липецкой области.

«Сыктывкар Тиссью Груп» из Республики Коми получил одобрение займа на 126,6 млн рублей по программе ФРП «Цифровизация промышленности». В рамках проекта планируется внедрение системы управления предприятием класса ERP отечественного разработчика 1С, а также инструментов для автоматизации планирования и прогнозирования продаж. Работы по внедрению будет вести российский системный интегратор. В результате этих мероприятий прирост выработки на каждого сотрудника составит 5%.

Прежде чем ФРП предоставит льготные займы, с компаниями должны быть подписаны договоры, фиксирующие обязательства сторон. Займы объемом более 400 млн рублей должны получить одобрение Наблюдательного совета ФРП.