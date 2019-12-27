На Саратовской ГЭС заменена половина гидротурбин

На Саратовской ГЭС завершена модернизация гидроагрегата со станционным № 1. Это уже 12-й гидроагрегат из установленных на станции 24-х, на котором заменена гидротурбина. Работы проведены в рамках Программы комплексной модернизации гидроэлектростанций РусГидро.

Модернизация гидроагрегата длилась 16 месяцев. За это время были заменены рабочее колесо турбины, камера рабочего колеса, крышка и вал турбины, направляющий аппарат, оборудование системы регулирования и технического водоснабжения. Новое оборудование поставлено фирмой Voith Hydro, монтажные работы выполнило дочернее общество РусГидро АО «Гидроремонт-ВКК». После завершения работ гидроагрегат успешно прошел 72-часовые испытания под нагрузкой, в настоящее время завершается оформление необходимых разрешительных документов.

Замена гидротурбин направлена в первую очередь на обеспечение надежной и безопасной работы ГЭС. Также за счет минимизации расходов на текущие и капитальные ремонты повысятся эксплуатационные характеристики гидростанции. Новые гидротурбины - оборудование нового поколения, более эффективные и мощные. Они отвечают жестким требованиям к эксплуатационной надежности и безопасности, а также всем современным экологическим требованиям. Благодаря замене гидротурбин и гидрогенераторов на более мощные (обновление гидрогенераторов было завершено в 2016 году) мощность станции уже увеличилась с исходных 1360 МВт до 1415 МВт. В перспективе в результате замены всех гидротурбин установленная мощность станции достигнет 1505 МВт.

Сегодня на Саратовской ГЭС ведутся работы по замене турбин еще трех гидроагрегатов. Два из них планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году, третий – в 2021 году.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации (ПКМ) гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа замены устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

С начала реализации ПКМ заменены 61 гидротурбина, 35 генераторов, 57 трансформаторов, 263 высоковольтных выключателя, более 5 000 единиц вспомогательного и электротехнического оборудования. В результате замены оборудования на более эффективное мощность модернизируемых ГЭС РусГидро возросла на 410,5 МВт.