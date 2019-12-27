 
Модернизация

На Саратовской ГЭС заменена половина гидротурбин

модернизация ГЭС, РусГидро, Саратовская ГЭС, ПКМ

модернизация ГЭС, РусГидро, Саратовская ГЭС, ПКМ

модернизация ГЭС, РусГидро, Саратовская ГЭС, ПКМ

На Саратовской ГЭС завершена модернизация гидроагрегата со станционным № 1. Это уже 12-й гидроагрегат из установленных на станции 24-х, на котором заменена гидротурбина. Работы проведены в рамках Программы комплексной модернизации гидроэлектростанций РусГидро.

Модернизация гидроагрегата длилась 16 месяцев. За это время были заменены рабочее колесо турбины, камера рабочего колеса, крышка и вал турбины, направляющий аппарат, оборудование системы регулирования и технического водоснабжения. Новое оборудование поставлено фирмой Voith Hydro, монтажные работы выполнило дочернее общество РусГидро АО «Гидроремонт-ВКК». После завершения работ гидроагрегат успешно прошел 72-часовые испытания под нагрузкой, в настоящее время завершается оформление необходимых разрешительных документов.

Замена гидротурбин направлена в первую очередь на обеспечение надежной и безопасной работы ГЭС. Также за счет минимизации расходов на текущие и капитальные ремонты повысятся эксплуатационные характеристики гидростанции. Новые гидротурбины - оборудование нового поколения, более эффективные и мощные. Они отвечают жестким требованиям к эксплуатационной надежности и безопасности, а также всем современным экологическим требованиям. Благодаря замене гидротурбин и гидрогенераторов на более мощные (обновление гидрогенераторов было завершено в 2016 году) мощность станции уже увеличилась с исходных 1360 МВт до 1415 МВт. В перспективе в результате замены всех гидротурбин установленная мощность станции достигнет 1505 МВт.

Сегодня на Саратовской ГЭС ведутся работы по замене турбин еще трех гидроагрегатов. Два из них планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году, третий – в 2021 году.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации (ПКМ) гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа замены устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

С начала реализации ПКМ заменены 61 гидротурбина, 35 генераторов, 57 трансформаторов, 263 высоковольтных выключателя, более 5 000 единиц вспомогательного и электротехнического оборудования. В результате замены оборудования на более эффективное мощность модернизируемых ГЭС РусГидро возросла на 410,5 МВт. 

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