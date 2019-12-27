Набсовет ОЭЗ "Алабуга" одобрил три проекта

Наблюдательный совет ОЭЗ «Алабуга» одобрил реализацию трех проектов, а также расширение производств «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри» и «Форд Соллерс Елабуга» на очередном заседании под председательством президента РТ Рустама Минниханова.

Компания «Карбоформ» планирует построить завод по производству синтетических смол. Общий объем инвестиций — 1,3 млрд рублей. «ЭкоПак» собирается запустить производство биоразлагаемой одноразовой посуды. Общий объем инвестиций в проект — 188,9 млн рублей. Компания «АСЛ Холдинг» начнет производство систем вентиляции и кондиционирования с объемом инвестиций 145 млн рублей.

Представители компании «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри» сообщили об увеличении ассортиментной линейки продукции. «Форд Соллерс Елабуга» объявил об организации производства автомобилей Aurus на площадях действующего завода, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее сообщалось, что объем инвестиций в третью очередь ОЭЗ «Алабуга» составит 24 млрд рублей.

В 2019 году на ОЭЗ "Алабуга" было привлечено пять новых компаний. Всего в особой экономической зоне зарегистрировано 57 компаний-резидентов, из которых 33 уже ведут свою деятельность. Создано 6 862 рабочих места. Объем освоенных средств - 132 млрд рублей.