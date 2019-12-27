Группа компаний "Просвещение" планирует в 2021 году ввести в эксплуатацию образовательный центр на 4,55 тыс. мест в Нижегородской области, сообщает пресс-служба Сбербанка.

Сбербанк одобрил финансирование для концессионного проекта ГК "Просвещение" по строительству образовательного центра в Нижегородской области, создаваемого на базе концессионного соглашения между регионом и ООО "Первая концессионная компания "Просвещение". Четыре учебных корпуса будут построены в Нижнем Новгороде и городском округе Бор Нижегородской области.

Общая стоимость проекта оценивается в 6,2 млрд рублей. Финансирование строительства планируется за счет кредита Сбербанка, собственных средств инвестора и средств федерального бюджета, выделяемых в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода.

В пресс-релизе поясняется, что для ускорения строительства школ за счет частных инвестиций, Сбербанк предложил задействовать механизмы концессий, разработав набор типовой документации в сфере образования — "коробочное решение". Инвестор вкладывает до 30% стоимости проекта, на оставшиеся 70% банк выделяет кредитные средства, обеспечением выступают имущественные права по концессионному соглашению и заключенной договорной документации.

Образовательный центр будет "нацелен на формирование индивидуальных образовательных траекторий и уникальной коммуникативной среды, а также тесную интеграцию систем общего и дополнительного образования". Создание образовательного центра также будет способствовать решению задачи, поставленной правительством РФ, в соответствии с которой к 2025 году все школьники в России смогут учиться только в первую смену. В настоящее время в Нижегородской области во вторую смену учится 30 тыс. детей.