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27 декабря 2019, 17:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство
Группа компаний "Просвещение" планирует в 2021 году ввести в эксплуатацию образовательный центр на 4,55 тыс. мест в Нижегородской области, сообщает пресс-служба Сбербанка.
Сбербанк одобрил финансирование для концессионного проекта ГК "Просвещение" по строительству образовательного центра в Нижегородской области, создаваемого на базе концессионного соглашения между регионом и ООО "Первая концессионная компания "Просвещение". Четыре учебных корпуса будут построены в Нижнем Новгороде и городском округе Бор Нижегородской области.
Общая стоимость проекта оценивается в 6,2 млрд рублей. Финансирование строительства планируется за счет кредита Сбербанка, собственных средств инвестора и средств федерального бюджета, выделяемых в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода.
В пресс-релизе поясняется, что для ускорения строительства школ за счет частных инвестиций, Сбербанк предложил задействовать механизмы концессий, разработав набор типовой документации в сфере образования — "коробочное решение". Инвестор вкладывает до 30% стоимости проекта, на оставшиеся 70% банк выделяет кредитные средства, обеспечением выступают имущественные права по концессионному соглашению и заключенной договорной документации.
Образовательный центр будет "нацелен на формирование индивидуальных образовательных траекторий и уникальной коммуникативной среды, а также тесную интеграцию систем общего и дополнительного образования". Создание образовательного центра также будет способствовать решению задачи, поставленной правительством РФ, в соответствии с которой к 2025 году все школьники в России смогут учиться только в первую смену. В настоящее время в Нижегородской области во вторую смену учится 30 тыс. детей.
"Совместно с группой компаний "Просвещение" мы вошли в стратегический для себя пилотный проект, который должен стать началом реализации целого комплекса уникальных для страны концессионных проектов по строительству образовательной инфраструктуры инновационного характера, позволяющих субъектам РФ решать первоочередные социальные задачи. Данный проект структурирован на базе коробочного решения в сфере образования, а его отличительной особенностью является использование в структуре финансирования мезонинного кредита", — приводятся в сообщении слова вице-президента Сбербанка Михаила Чачина.
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