Балтийский завод (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) построит до 2026 года пять атомных ледоколов, которые будут работать на Северном морском пути. Об этом сообщил в пятницу вице-премьер РФ Юрий Борисов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Наша страна - единственная в мире - обладает атомным флотом, который и сегодня работает на Северном морском пути. Начиная с 2020 года по 2026 год пять новых ледоколов мощностью 60 мегаватт будут сдаваться и работать на этой важной части, где сегодня сосредоточены наши основные запасы нефти и газа. Эти пять ледоколов строятся на Балтийском заводе", - сказал Борисов.

По его словам, вдобавок к этому планируется строительство двух ледоколов "Лидер" на дальневосточной верфи "Звезда". Закладка судов планируется на 2020 год. "Вот семерка этих ледоколов плюс еще дизель-электрические ледоколы обеспечат практически в течение круглого года движение по Северному морскому пути", - пояснил вице-премьер.

Ранее сообщалось, что госкорпорация "Росатом" рассчитывает к 2033 году ввести в эксплуатацию три ледокола проекта "Лидер". Ввод в эксплуатацию головного ледокола этого проекта запланирован на декабрь 2027 года, первого серийного ледокола проекта - на декабрь 2030 года, второго серийного ледокола проекта - на декабрь 2032 года.

Ожидается, что "Лидер" мощностью 120 МВт первым в мире сможет круглый год проводить суда по Северному морскому пути при толщине льда до четырех метров. Глава Росатома Алексей Лихачев в интервью ТАСС указал, что госкорпорация оценивает стоимость создания головного атомного ледокола проекта "Лидер" в 120 млрд рублей в ценах 2019 года. Минпромторг отмечал, что предельная стоимость составляет 127,5 млрд рублей.