Угандийская компания Umeme Ltd, специализирующаяся в области распределения электроэнергии, объявила о получении синдицированного банковского кредита в размере $ 70 млн для финансирования работ по модернизации и развитию сетевой инфраструктуры.

Выделение кредитных средств было согласовано с IFC – частным кредитным подразделением Всемирного банка (World Bank), южноафриканским Standard Bank и голландским банком развития (Dutch development bank, FMO). Компания Umeme заявила, что инвестирование будет осуществляться в течение трех лет и направлено на реконструкцию передающих и распределительных сетей и повышению надежности поставок электроэнергии.

Ожидается, что ГЭС Karuma на реке Нил установленной мощностью 600 МВт, строительство которой финансируется и реализуется Китаем, будет введена в эксплуатацию в феврале 2020 г. Еще одна ГЭС Isimba на Ниле мощностью 183 МВт, сооружение которой было также профинансировано Китаем, была введена в эксплуатацию в начале этого года. В настоящее время электрификацией охвачено лишь 26% из 44 млн населения Уганды. После ввода в эксплуатацию ГЭС Karuma суммарная мощность объектов генерации в стране, как ожидается, достигнет почти 2 000 МВт.

Umeme также заявила, что выделяемое ей финансирование также позволит обеспечить большее количество своих клиентов предоплатными счетчиками электроэнергии*. Стратегию по внедрению предоплатных счетчиков компания начала реализовывать с 2011 г. с целью сократить неоплаченный отпуск и кражу электроэнергии клиентами. Компания Umeme зарегистрирована на фондовых биржах Уганды и Кении. Ее крупнейшим акционером бявляется контролируемый государством Национальный Фонд социального обеспечения Уганды (National Social Security Fund, NSSF). Другими крупными акционерами компании являются южноафриканские фонды: Allan Gray, Kimberlite Frontier Africa и Investec Asset Management. В прошлом году Umeme заявила, что планирует потратить $ 1,2 млрд в течение семи лет на реконструкцию и расширение сетевой инфраструктуры, включая увеличение общей протяженности ЛЭП и строительство новых ПС.

Информационно-аналитический ресурс Electric Energy online

* Абонент потребляет электроэнергию в пределах произведенной им предоплаты, информация о которой предварительно заносится в память счетчика.