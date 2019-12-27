В целях ускоренного развития экономики, улучшения жизни населения, диверсификации экономики моногородов в Дагестане были созданы территории опережающего социально - экономического развития «Каспийск» (в 2017 году) и «Дагестанские Огни» (в 2018г.).

Минэкономразвития РД совместно с заинтересованными органами власти, администрациями городов проводится работа по привлечению резидентов на ТОСЭР и оказанию поддержки в реализации их проектов.

ТОСЭР «Каспийск»

В 2019 году на ТОСЭР «Каспийск» привлечен один резидент, еще 3 заявки на стадии рассмотрения. Всего в реестр резидентов ТОСЭР «Каспийск» включены шесть дагестанских предприятий.

Инвестиционная площадка «Уйташ», входящая в ТОСЭР «Каспийск», полностью заполнена резидентами. Уже начато строительство двух заводов – по производству стекловолокна и изделий из них («Каспийский завод стекловолокна») и производству и переработке полиэтилена (ООО «Дагполимер»).

Инициаторы проекта планируют ввод завода по производству и переработке полиэтиленов к концу первого квартала 2020 года, к концу следующего года – по производству стекловолокна и изделий из него.

Также начаты работы по строительству производственных помещений под второй этап проекта по строительству стекловаренной печи для производства одностадийного текстильного стекловолокна. Ведется работа по привлечению средств на реализацию проекта в рамках госпрограммы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа", а также средств институтов развития, таких как «Фонд развития промышленности», «Фонд развития моногородов», АО «Корпорация развития Северного Кавказа» и т.д.

Создание индустриального парка

Для размещения потенциальных резидентов ТОСЭР «Каспийск» начата работа по созданию индустриального парка на части незадействованной территории АО «Завод Дагдизель» площадью 11,17 га. Совместно с руководством завода готовится заявка на присвоение статуса индустриального парка.

По словам генерального директора АО «Дагдизель» Владимира Дудчака, все работы ведутся в соответствии с планом-графиком. Так, в текущем месяце советом директоров одобрено решение по созданию индустриального парка, формируется соответствующий пакет документов, зарегистрирована управляющая компания. Советом директоров также принято решение о передаче земель управляющей компании индустриального парка.

ТОСЭР «Дагестанские Огни»

В текущем году на ТОСЭР «Дагестанские Огни» привлечено 5 резидентов, что больше целевого показателя, установленного в рамках соглашения о создании ТОСЭР, подписанного Республикой Дагестан и администрацией моногорода с Минэкономразвития России.

Среди резидентов предприятия по производству строительных материалов, деревянной тары, оказанию услуг по складированию хранению.