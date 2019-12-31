 
Модернизация

423 энергетика "Россети Северо-Запад" выйдут на круглосуточное дежурство в новогодние праздники

Компания «Россети Северо-Запад» закончила подготовку к работе в новогодние праздники. На время выходных энергетики будут работать в режиме «технологической тишины» – будут запрещены все плановые работы и переключения на объектах сетевой инфраструктуры. Исключением могут стать только восстановительные работы при технологических нарушениях.

На круглосуточное дежурство выйдут 423 энергетика, в том числе 89 оперативно-выездных бригад. К работе подготовлено 96 единиц спецтехники. Для электроснабжения потребителей на случай технологических нарушений в распоряжении энергетиков – 292 резервных источника общей мощностью 46 МВт.

Для потребителей работают бесплатный телефон горячей линии «Россети Северо-Запад» 8-800-333-02-52 и портал светлаястрана.рф.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: Россети Северо-Запад

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
Завершается строительство ЛЭП
В Сочинском филиале
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно