Компания «Россети Северо-Запад» закончила подготовку к работе в новогодние праздники. На время выходных энергетики будут работать в режиме «технологической тишины» – будут запрещены все плановые работы и переключения на объектах сетевой инфраструктуры. Исключением могут стать только восстановительные работы при технологических нарушениях.

На круглосуточное дежурство выйдут 423 энергетика, в том числе 89 оперативно-выездных бригад. К работе подготовлено 96 единиц спецтехники. Для электроснабжения потребителей на случай технологических нарушений в распоряжении энергетиков – 292 резервных источника общей мощностью 46 МВт.

Для потребителей работают бесплатный телефон горячей линии «Россети Северо-Запад» 8-800-333-02-52 и портал светлаястрана.рф.