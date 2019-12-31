Эксперты кабельного дела:
31 декабря 2019, 15:30
Рубрика: Модернизация
Метки: МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА, РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД
Отрасль: Электроэнергетика
Компания «Россети Северо-Запад» закончила подготовку к работе в новогодние праздники. На время выходных энергетики будут работать в режиме «технологической тишины» – будут запрещены все плановые работы и переключения на объектах сетевой инфраструктуры. Исключением могут стать только восстановительные работы при технологических нарушениях.
На круглосуточное дежурство выйдут 423 энергетика, в том числе 89 оперативно-выездных бригад. К работе подготовлено 96 единиц спецтехники. Для электроснабжения потребителей на случай технологических нарушений в распоряжении энергетиков – 292 резервных источника общей мощностью 46 МВт.
Для потребителей работают бесплатный телефон горячей линии «Россети Северо-Запад» 8-800-333-02-52 и портал светлаястрана.рф.
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