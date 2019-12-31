Объем инвестиций в ТОР "Мценск" в Орловской области в текущем году составил 1,1 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщил глава региона Андрей Клычков на итоговой пресс-конференции.

"Уже подписано пять резидентов, объем инвестиций - 1,1 млрд рублей", - сказал губернатор.

Он уточнил, что сейчас власти Мценска ведут работу по выделению новых земельных участков для инвесторов с учетом их требований.

"В целом показатели, которые были доведены министерством экономического развития [по привлечению резидентов], нами выполнены и даже немного перевыполнены", - сказал Клычков.

Как ранее сообщал ТАСС, в числе привлеченных инвесторов - компании, занимающиеся производством продуктов, безалкогольных напитков, одежды, кожи и изделий из кожи, чугуна, сплавов и ферросплавов, мебели и деревообработкой. Всего в ТОР "Мценск" орловские власти намерены привлечь около 15 резидентов, которые создадут более 1 тыс. рабочих мест.

ТОР "Мценск" была создана в 2018 году. Выбор Мценска как города для создания ТОР обусловлен выгодным с точки зрения логистики местом расположения. Город находится в непосредственной близости к Москве (300 км) и 60 км к северо-востоку от Орла. В радиусе 1000 км от Мценска расположены 15 крупных городов.