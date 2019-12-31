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"Россети Янтарь" завершили комплекс работ по реконструкции электросетевого комплекса Республики Дагестан

Россети Янтарь завершили комплекс работ по реконструкции электросетевого комплекса Республики Дагестан

31 декабря 2019, 13:30
Рубрика: Модернизация
Метки: ЯНТАРЬЭНЕРГО, РОССЕТИ-ЯНТАРЬ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Янтарьэнерго, Россети-Янтарь

Специалисты «Россети Янтарь» завершили работы по капитальному ремонту электрических сетей Кизляра. За полгода калининградские энергетики осуществили замену 324 стоек опор воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ и 0,4 кВ и 21 километра неизолированного провода на СИП (самонесущий изолированный провод), выполнили ремонт 9 трансформаторных подстанций. Основная цель мероприятий - повышение качества и надежности электроснабжения потребителей Кизляра, а также социально-экономическое развитие территории.

Масштабные работы предполагали плановые отключения электроэнергии, но местные жители отнеслись к этому с пониманием, ведь реконструкция электросетевого комплекса Республики Дагестан позволит свести количество технологических нарушений до минимума.

Напомним, работы выполняются по распоряжению генерального директора ПАО «Россети» Павла Ливинского в рамках продолжения всероссийских учений энергетиков на Северном Кавказе. Специалисты «Россети Янтарь» в течение пяти лет будут оказывать поддержку коллегам из Дагестана в реализации Программы реконструкции и развития электрических сетей.

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