Специалисты «Россети Янтарь» завершили работы по капитальному ремонту электрических сетей Кизляра. За полгода калининградские энергетики осуществили замену 324 стоек опор воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ и 0,4 кВ и 21 километра неизолированного провода на СИП (самонесущий изолированный провод), выполнили ремонт 9 трансформаторных подстанций. Основная цель мероприятий - повышение качества и надежности электроснабжения потребителей Кизляра, а также социально-экономическое развитие территории.



Масштабные работы предполагали плановые отключения электроэнергии, но местные жители отнеслись к этому с пониманием, ведь реконструкция электросетевого комплекса Республики Дагестан позволит свести количество технологических нарушений до минимума.



Напомним, работы выполняются по распоряжению генерального директора ПАО «Россети» Павла Ливинского в рамках продолжения всероссийских учений энергетиков на Северном Кавказе. Специалисты «Россети Янтарь» в течение пяти лет будут оказывать поддержку коллегам из Дагестана в реализации Программы реконструкции и развития электрических сетей.