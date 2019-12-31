Во время праздничного веселья в доме, как правило, включено много электробытовых приборов, на елке и в проемах окон горят разноцветные гирлянды, в комнатах – переплетение проводов, хлопушки, фейерверки, бенгальские огни. Всё это в совокупности может привести к беде, если забыть об элементарных правилах электробезопасности - их необходимо соблюдать не только дома, но и на улице, помнить и в праздники, и в будни.

Не занимайтесь ремонтом электропроводки или электроприборов, если вы не специалист.

Не пользуйтесь выключателями, штепсельными розетками, вилками, кнопками звонков с разбитыми крышками или электроприборами с поврежденными, обуглившимися или перекрученными шнурами.

Не тяните вилку из розетки за провод и не пользуйтесь вилками, которые не подходят к розеткам.

Не беритесь за провода электроприборов мокрыми руками и не пользуйтесь электроприборами в ванной комнате.

При возгорании ни в коем случае не тушите включенные электроприборы водой.

«Покалывание» или «тряска» во время прикосновения к электроприборам, трубам, радиаторам отопления или другим поверхностям – сигнал серьезной опасности, получив который нужно немедленно вызвать специалистов.

На каждом фейерверке и хлопушке всегда указан радиус безопасной зоны. Это означает, что в этом радиусе от места запуска не должно быть людей, зданий, линий электропередачи и трансформаторных подстанций. Пренебрежение этим правилом может привести к трагедии

Не подходите близко к трансформаторным подстанциям, опорам воздушных линий электропередачи, с осторожностью проходите под проводами. Не открывайте электрощиты в подъездах домов - старайтесь держаться подальше от энергообъектов.

Не приближайтесь к провисшим или оборванным проводам, особенно, если они лежат на земле или бетонном полу, ближе, чем на 8 метров (20 шагов), а случайно оказавшись поблизости, отходите, не отрывая ног от поверхности.

Не прикасайтесь к деревьям, через кроны которых проходят провода, особенно в сырую погоду, в том числе – когда падает мокрый снег.

Если вы обнаружили провисший или оборванный провод, открытые двери электроустановок или поврежденные опоры ЛЭП, позвоните по телефону Контакт-центра «Россети Центр и Приволжье» 8-800-50-50-115 (звонок бесплатный) и постарайтесь сделать так, чтобы к опасному месту до приезда энергетиков никто не подходил.