На базе Сочинского филиала «Россети Кубань» прошло совещание под председательством Первого заместителя Главы города Сочи Сергея Робилко с руководителями ресурсоснабжающих организаций и предприятий сферы жилищно-коммунального хозяйства. Представители руководства города положительно оценили готовность Сочинского филиала к работе в зимний период, особо отметив высокий уровень технической оснащенности и эффективный менеджмент.

В совещании приняли участие председатель Городского Собрания Сочи Виктор Филонов, директор департамента городского хозяйства администрации города Сочи Артур Рогонян, глава администрации Центрального района города Сочи Александр Белозеров, глава администрации Лазаревского района города Сочи Олег Бурлев, глава администрации Хостинского района города Сочи Павел Клопотовский, глава администрации Адлерского района города Сочи Валерий Кокорев, представители городской администрации и руководители предприятий и организаций сферы ЖКХ.

Перед началом мероприятия специалисты Сочинских электрических сетей организовали для его участников экскурсию по предприятию. Гости посетили Центр обслуживания потребителей, побывали в оперативно-диспетчерских пунктах, откуда осуществляется управление электрической сетью всего Сочинского энергорайона, и в новом учебном классе, осмотрели высокопроходимую спецтехнику и парк дизельно-генераторных установок.

«Судя по состоянию техники и оборудования, судя по руководству предприятия можно сказать, что «Россети Кубань» – надежная сетевая компания», – отметил Сергей Робилко после завершения осмотра.

В ходе совещания были подведены итоги 2019 года и намечены планы на 2020-й. Ключевой темой стал порядок взаимодействия между ресурсоснабжающими организациями курорта.

Первый заместитель генерального директора – директор Сочинского филиала «Россети Кубань» Эдгар Армаганян доложил о готовности предприятия к прохождению зимнего пика нагрузок. Масштаб работ, предшествовавших получению Паспорта готовности к зиме, подтверждается цифрами.

– С начала 2019 года специалисты Сочинского филиала «Россети Кубань» отремонтировали около 400 км воздушных линий электропередачи различных классов напряжения, расчистили порядка 650 гектаров просек вдоль трасс. На всех 29 подстанциях 110 кВ провели мероприятия по ремонту оборудования, в том числе и капитальному. Также отремонтированы более 158 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Все оборудование, от которого зависит бесперебойное и качественное энергоснабжение потребителей, надежно функционирует, – рассказал Эдгар Армаганян.

Председатель Городского Собрания Сочи Виктор Филонов поблагодарил участников совещания за работу в 2019 году. Говоря о совместном решении проблем, возникающих в сфере жилищно-коммунального хозяйства, он отметил положительный опыт Сочинских электрических сетей.

– Хочу поблагодарить Эдгара Армаганяна и коллектив предприятия за помощь, которую они оказывают городским властям в оперативном решении вопросов, связанных с бесхозными сетями, за большую работу по консолидации данных объектов! – сказал Виктор Филонов.

На совещании было отмечено, что на период новогодних праздников предприятия ЖКХ переведены в режим повышенной готовности. На курорте работает оперативный штаб, в состав которого вошли представители региональных и краевых властей. В новогодние праздники он будет координировать действия горнолыжных курортов и служб, отвечающих за инфраструктуру.