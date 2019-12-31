Завершается строительство ЛЭП "Билибино – Песчанка"

В Билибинском районе завершается строительство воздушной линии (ВЛ) 110 кВ общей протяженностью 235 км от районного центра до месторождения "Песчанка" с отпайкой до месторождения "Кекура". Проектом предусмотрена установка 944 опор, специалисты готовятся к монтажу последней из них, сообщает ИА "Чукотка".

Монтаж проводов идёт в три фазы (нитки). Протяженность ЛЭП – 235 километров, из них 20,5 километров – отпайка на подстанцию "Кекура", остальное – непосредственно линия от Билибино до месторождения "Песчанка".

«Завершается установка каскада анкеров при переходе через перевал (на зимнике его называют 105 км). 400-404 опоры были последними монтирующимися опорами на транзите ВЛ 110 кВ Билибино - Песчанка. Работы очень сложные из-за горных условий. В настоящее время смонтированы все опоры, кроме 403, которая полностью готова к подъему. Работы приостановлены из-за температур ниже - 40 градусов. Несмотря на это, строители готовятся к её монтажу 31 декабря 2019 года», – сообщил в своём инстаграм-аккаунте губернатора округа Роман Копин.

Всего по проекту необходимо было установить 798 промежуточных опор и 146 анкерно-угловых. Подрядчиком строительства линии электропередачи стала компания "ЭнергоСпецРемонт". Сумма государственного контракта составляет 3,9 млрд рублей. К монтажу опор приступили в октябре 2017 года.

«Монтаж завершается, осталась одна опора. Затем в январе будем ориентироваться на проведение пусконаладочных работ, в дальнейшем приёмка ВЛ в эксплуатацию», – сообщил корр. ИА "Чукотка" руководитель государственного казённого учреждения "Управление капитального строительства Чукотского автономного округа"Владимир Байков.

ВЛ должна обеспечить гарантированное электроснабжение промышленных потребителей, в первую очередь – месторождений "Кекура" и "Песчанка". Последнее является одним из крупнейших месторождений меди в мире, на нём будет построен горно-обогатительный комбинат "Баимский". Кроме того, линия станет важной составной частью энергомоста "Магадан – Чукотка".