Свежий патент BMW свидетельствует о напряженной работе компании над технологией беспроводной зарядки. Похоже, инженеры нашли оригинальное решение.

Электрические мотоциклы обычно заряжаются также, как электромобили. Водитель выходит из машины или слезает с нее и вставляет кабель в гнездо на машине. Но что если от последнего этапа можно отказаться, и зарядка начнется, как только транспортное средство окажется на парковочном месте? Инженеры BMW придумали, как воплотить такую задумку, рассказывает Electrek.

Для этого мотоцикл должен касаться площадки единственной точкой, не покрытой резиной — боковой подножкой. В ней и располагается, согласно патенту, приемник для беспроводного заряда.

Мощность беспроводного заряда зависит от расстояния между зарядным устройством и приемником. Когда водитель паркуется, подножка опускается на зарядное устройство со встроенной катушкой переменного тока, обеспечивая максимальную производительность системы.

Трудно сказать, как быстро эта система может зарядить мотоцикл. Большинство электромотоциклов оборудованы зарядным устройством первого или второго уровня. В первом случае зарядка может длиться всю ночь. Беспроводная система, вероятно, ближе к этому варианту.

У некоторых моделей — например, у Harley-Davidson LiveWire и Lightning Strike — есть быстрая зарядка, и аккумулятор пополняется примерно за 40 минут. Однако едва ли беспроводная система BMW сравнится с ней в ближайшее время.

Первым городом, в котором появятся индукционные системы подзарядки электромобилей, станет Осло. Власти норвежского города планируют оснастить системами беспроводной зарядки полосы дорог, выделенные для стоянки такси.