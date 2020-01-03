Россети Сибирь: добрая забота об экологии

В компании «Россети Сибирь» большое внимание уделяется вопросам производственного экологического контроля. Ежегодно энергетики проводят комплекс специальных мероприятий по снижению негативного технологического воздействия энергообъектов на окружающую среду. Среди приоритетов – защита пернатых от поражения током, забота о лесных насаждениях и утилизация производственных отходов в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.

Россети Сибирь доставляет энергию потребителям по линиям электропередачи протяженностью более 250 тысяч километров. Большая часть ЛЭП проходит по территории лесов и степей, а потому является привлекательным посадочным местом для птиц. Опасность поражения электрическим током возникает при взлете пернатых, когда они задевают незащищенную часть голого провода или изолятор. Чтобы обезопасить «братьев меньших» от гибели, энергетики устанавливают специальные птицезащитные устройства на ЛЭП – в основном по маршруту миграции перелетных птиц редких видов. Как правило, в зоне риска крупные хищные птицы: беркут, кречет, балобан, степная пустельга и самая быстрая птица в мире, занесенная в Красную книгу, – сокол-сапсан.

Самый большой объем работ в последние годы проводится на территории Забайкальского края в Чернышевском, Борзинском и Приаргунском районах. В прошедшем 2019 году по пути следования краснокнижных птиц на ЛЭП на территории перечисленных районов установлено максимальное за все годы работы в этом направлении количество птицезащитных устройств – 8799 штук. С каждым годом темпы работ будут увеличиваться – в соответствии с программой, согласованной с Министерством природных ресурсов Забайкальского края, до 2032 года специалисты Россети Сибирь в Забайкалье должны установить свыше 110 тысяч ПЗУ.

Согласно экологической и технической политике компании, реконструкция воздушных линий электропередачи и строительство новых проводится с использованием самонесущего изолированного провода (СИП), что также предотвращает гибель птиц. Особое покрытие проводов и техника монтажа исключает контакт пернатых с токонесущими частями оборудования. Кроме того, этот вид провода в меньшей степени подвержен повреждениям, в том числе из-за падений деревьев и веток на ЛЭП.

Строго соблюдают энергетики и природоохранные требования при расчистке просек в границах охранных зон ЛЭП. Территории вдоль воздушных линий не превышают установленных нормативов. Для устойчивой работы энергокомплекса эти зоны не должны содержать высокой растительности. Поэтому ежегодно производится вырубка деревьев и кустарников, угрожающих бесперебойному функционированию энергооборудования. Стоит отметить, что изначально, еще при реализации крупных строек в рамках проекта ГОЭЛРО были предусмотрены мероприятия экологической направленности для компенсации природе последствий активной деятельности человека. Энергетики на протяжении почти 100 лет поддерживают эти традиции и ежегодно участвуют в десятках акций по озеленению местности, спасению редких видов деревьев и приучению молодого поколения к бережному обращению с природой.

Кроме того, электросетевики предлагают местным органам власти принимать участие в организации перемещения саженцев из охранных зон ЛЭП в лесах для благоустройства жилых территорий, обновления парков и проведения экологических акций. Таким образом, без ущерба для природы одновременно можно решить ряд вопросов.

Специалисты Россети Сибирь в течение всего года контролируют выброс загрязняющих веществ в атмосферу, соблюдают нормативы по сбору, размещению и утилизации промышленных отходов производства, применяют современные экологически безопасные технологии и модернизируют энергооборудование. С целью снижения негативного воздействия на окружающую среду заключены договоры со специализированными организациями на вывоз и уничтожение отходов.

В наступившем году сотрудники энергокомпании продолжат трудиться с заботой об экологии регионов, в которых живут и работают. Планомерное повышение экологической безопасности энергообъектов и сохранение природных ресурсов останется важным направлением деятельности Россети Сибирь.