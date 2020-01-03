В канун Нового года в Крымске торжественно открыли Таманскую дистанцию электроснабжения. Мероприятие прошло у стен накануне построенного здания административно-хозяйственного подразделения железной дороги, осуществляющего через свои сети и подстанции электроснабжение всех железнодорожных потребителей. Крымск вошел в подразделение Северо-Кавказской дирекции по энергообеспечению структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО «Российские железные дороги» (ЭЧ-Тамань).

В новом трехэтажном здании, в современных и комфортных условиях 50 сотрудников будут работать, круглосуточно обеспечивая непрерывный цикл электроснабжения потребителей. На предприятие уже доставлена новая автотранспортная техника – шесть автомобилей ГАЗ, четыре автомобиля УАЗ, одна бурильно-крановая установка и лаборатория по испытанию кабелей на базе автомобиля ГАЗ.

В ходе торжественной церемонии открытия собравшихся поприветствовал главный инженер Северо-Кавказской железной дороги Александр Черномазов.

— Мы шли к этому событию три года. Оно связано с развитием подходов к вновь создаваемой инфраструктуре и созданием сухогрузного порта Тамань на Таманском полуострове. В открытии железнодорожного движении в Крым данное предприятие приняло активное участие в части подготовки инфраструктуры и строительства особо серьезных объектов электроснабжения участка Таманского полуострова. Компания РЖД создала 580 новых рабочих мест. Непосредственно на этом участке будут работать 240 человек, — отметил Александр Владимирович. — Это новое предприятие, которое отвечает требованиям времени. На сегодняшний день это самое новое и самое современное структурное подразделение хозяйства энергоснабжения. Здесь применены самые современные цифровые технологии как в области передачи электроэнергии потребления для технологических задач энергохозяйства ОАО РЖД, так и для обычных потребителей.

С ответным словом к представителям ОАО РЖД обратился председатель Совета Крымского района Андрей Юшко:

— Для Крымского района важны созданные 240 рабочих мест, и важно, что сюда пришли работать молодые ребята, окончившие местный техникум. Я уверен, что это только начало, и впереди нас ждут большие успехи и сознание рабочих династий. Спасибо всем, кто причастен к открытию этого объекта.

Основная задача созданной дистанции электроснабжения — обеспечение бесперебойного электроснабжения всех железнодорожных и сторонних потребителей электроэнергией. Начальником дистанции электроснабжения стал Владислав Лемешев. В обязанности коллектива дистанции входят профилактические и ремонтные работы в электроустановках, капитальный ремонт оборудования сетей, модернизация и замена электрооборудования, внедрение системы автоматики и телемеханики, осуществление мероприятий направленных на повышение надёжности и устойчивости работы электротехнических устройств.

В состав новой дистанции электроснабжения входят восемь районов контактной сети, а развернутая длина сети составляет 716 километров. В нее входят десять тяговых подстанций, три из которых расположены на станциях Киевская, Чекон и Гостагаевская.

Напомним, 30 декабря была запущена первая «Ласточка» по маршруту Анапа – Краснодар. Электричка проходит через Крымск, станцию «Разъезд 9 км», где открыт вокзал с 420-метровой платформой. Сотрудники Таманской дистанции электроснабжения отслеживают все технические параметры экспресса. Это — самый быстрый вид общественного транспорта на данном участке. Время в пути от Крымска до Анапы — 1 час 30 минут.⠀