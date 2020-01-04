Управляющая компания "Атом-ТОР-Северск" планирует до конца 2020 года зарегистрировать на территории опережающего развития (ТОР) в Северске (город-спутник Томска) не менее 10 новых компаний-резидентов; в настоящее время ведется работа с 24 потенциальными резидентами, сообщила РИА Томск и.о. заместителя губернатора Томской области по экономике Татьяна Чудинова.

Ранее сообщалось, что в 2019 году власти РФ учредили в ЗАТО Северск ТОР со специализацией в высокотехнологичной химии, медицинской промышленности, ядерных материалах, машиностроении и IT. Каждый резидент, вложив в производство не менее 10 миллионов рублей, получит льготы: взносы в фонд социального страхования составят 7,6% в отличие от стандартных 30%, налог на прибыль – 5% вместо 20%.

"Исходя из количества инвестиционных проектов, находящихся в работе (в УК "Атом-ТОР-Северск"), к концу 2020 года ожидается регистрация не менее 10 новых резидентов ТОР "Северск". В период 2020-2024 годов при реализации инвестиционных проектов резидентов ТОР планируется создание около 400 рабочих мест и привлечение более 8 миллиардов рублей инвестиций", – сообщила Чудинова в ответе на официальный запрос РИА Томск.

По данным областного департамента экономики, в настоящее время ведется работа с 24 потенциальными резидентами ТОР, шесть из них уже подали бизнес-планы и заявочные документы, которые направлены на рассмотрение экспертам. Еще c четырьмя компаниями ведется работа по подготовке заявок, а 14 проектов для ТОР находятся в различной стадии проработки.

Ранее также сообщалось, что в настоящее время в ТОР в Северске зарегистрированы два резидента – научно-производственная компания "ВАБ-70", которая специализируется на производстве нестандартного оборудования для атомной энергетики и оборонно-промышленного комплекса, и компания "Сибирский титан", выпускающая диоксид титана (дочерняя структура СХК).

Кроме того, на рассмотрении в компании "Атом-ТОР" находится заявка третьего потенциального резидента – компании "МК-полимер", которая специализируется на производстве полимерной продукции для покрытия высоковольтных кабелей.