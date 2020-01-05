Генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский в формате видеоконференцсвязи провел заседание Штаба электросетевого комплекса, в ходе которого заслушал доклады руководителей дочерних предприятий о работе в период новогодних праздников.



В начале совещания заместитель генерального директора – главный инженер компании «Россети» Андрей Майоров подвел предварительные итоги работы производственного блока холдинга в 2019 году, подчеркнув, что количество технологических нарушений, связанных с перерывом электроснабжения потребителей, в среднем снизилось почти на 8% в сравнении с 2018 годом, в том числе, на 17 % сократилось среднее время продолжительности прекращения электроснабжения на точку поставки. Глава производственного блока также отметил, что в новогоднюю ночь и первые дни января серьезных нарушений электроснабжения не допущено.



Андрей Майоров напомнил, что в группе «Россети» сформировано более 10 тысяч бригад в составе 49 тысяч человек. В это число входят 583 мобильные бригады, способные в кратчайшие сроки прийти на выручку своим коллегам в соседних регионах.

«Готовы к применению 23 тысячи единиц спецтехники, а также парк резервных источников энергоснабжения в количестве 5,8 тысяч штук суммарной мощностью 450 МВт», - доложил Андрей Майоров.

Павел Ливинский по результатам докладов с мест поручил, не взирая на стабильную обстановку во всех филиалах группы «Россети», сохранять максимальную бдительность, проводить дополнительные осмотры и плавки гололеда, а также соблюдать все существующие регламенты для обеспечения надежного электроснабжения потребителей и исключения рисков производственного травматизма.

«Благодаря переходу на риск-ориентированную модель управления, новым подходам к подготовке к работе в осенне-зимний период, слаженным действиям всего персонала, системно проводимым учениям первые дни новогодних праздников мы проходим с наилучшими показателями за последние несколько лет. Однако это ни в коем случае не повод расслабляться», - подчеркнул Павел Ливинский.

Глава электросетевого холдинга отметил, что в ряде регионов сложилась аномальная для этого времени года метеорологическая обстановка с теплыми погодными режимами и частыми переходами температуры через ноль, что дополнительно увеличивает число случаев гололедообразования на воздушных линиях электропередачи.



Генеральный директор компании также обратил внимание на необходимость быть готовыми к оказанию помощи в ликвидации технологических нарушений сторонним сетевым организациями, 80% которых не обеспечивают минимального объема требований по надежности.

«Еще раз прошу всех также заострить внимание на таком важном аспекте нашей работы как взаимодействие с потребителями. Качественное информирование всех заинтересованных сторон с использованием всех доступных каналов коммуникаций – необходимые черты современной социально ответственной компании, которой являются «Россети»», - добавил Павел Ливинский.

В группе «Россети» для организации двусторонней связи работают телефоны «горячих линий» в регионах присутствия, единый портал «Светлая страна», аккаунты во всех популярных социальных сетях, а также пресс-службы.



В заключение совещания глава «Россетей» еще раз обратился к коллегам с призывом сохранять предельную концентрацию на протяжении как оставшихся праздничных и выходных дней, так и всего года.