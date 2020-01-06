Энергокомпания Huanghe Hydropower Development – дочерняя компания Китайской государственной энергетической инвестиционной корпорации (Chinese state-owned State Power Investment Corporation, SPIC) – планирует реализовать крупный проект сооружения комплекса ВИЭ-генерации общей мощностью 16 ГВт в китайской префектуре Хайнань. Проектом предусмотрено строительство 10 ГВт фотоэлектрической солнечной генерации, 5 ГВт ветровой генерации и 1 ГВт гелиотермальной солнечной генерации (concentrating solar power, CSP).

В рамках реализации первой фазы проекта компания выбрала девять производителей солнечных панелей, которые суммарно поставят 3 182 МВт генерирующих мощностей: Trina Solar, (600 МВт), JA Solar (485 МВт), Longi (470 МВт), Eging (420 МВт), Solargiga (407 МВт), JinkoSolar (314 МВт), CPI Solar Power Xi'an (288 МВт), Jolywood (150 МВт) и GS-Solar (48 МВт). Кроме того, в рамках первой фазы проекта будет установлено 2 ГВт ветровой генерации.

Общий объем портфеля генерирующих мощностей Huanghe Hydropower составляет 18 ГВт, включая 5,8 ГВт солнечной и ветровой генерации, а остальная часть генерирующих мощностей приходится в основном на долю гидроэнергетики. Реализация проекта сооружения комплекса ВИЭ-генерации в префектуре Хайнань позволит почти удвоить объем портфеля генерирующих активов компании.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata