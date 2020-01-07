Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») в 2019 году подтвердила соответствие системы экологического менеджмента требованиям международного стандарта ISO 14001:2015, реализовала комплекс мероприятий по снижению воздействия на окружающую среду, установила на ЛЭП более 60 тыс. птицезащитных устройств. На четырех подстанциях внедрены инновационные энергоэффективные технологии. Компания стала лауреатом конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России» в номинации «Лучшая политика в области экологии и энергосбережения».

В течение года на 267 производственных объектах были проведены ремонт и обслуживание систем водоснабжения и водоотведения. Выполнено более 1000 лабораторных исследований качества воздуха, подземных и сточных вод и уровня физического воздействия. На переработку и утилизацию передано более 2,5 тыс. тонн отходов, на обезвреживание и размещение на хранение – более 3,5 тыс. единиц оборудования, содержащего стойкий органический загрязнитель трихлордифенил.

Помимо установки на ЛЭП птитцезащитных устройств компания в 2019 году реализовала комплекс мер, направленных на сохранение биологического разнообразия. В частности, выпущено более 81 тыс. молоди осетровых видов рыб в реку Кубань, проведена рекультивация более 4 тыс. гектаров земли в Амурской области, Красноярском и Краснодарском краях, высажено свыше 31 тыс. саженцев сосны в Иркутской области.

Продолжилась реализация проектов в сфере энергоэффективности и энергосбережения. Инновационные системы снижения расхода электроэнергии на собственные нужды внедрены на объектах магистральных электросетей Центра и Волги – подстанциях 750 кВ «Белый Раст», «Металлургическая» и «Опытная», 220 кВ «Нижегородская».

В 2019 году компания в шестой раз приняла участие в международной экологической акции «Час Земли», задачей которой является напоминание о разумном потреблении ресурсов. На 60 минут было отключено освещение 758 административных зданий и подстанций в объеме, не влияющем на производственную деятельность и безопасность. Экономия электроэнергии составила порядка 9 мегаватт-часов.