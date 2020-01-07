Sony представила концепт своего первого электромобиля

На презентации рассказали, что машина оснащена 33 различными датчиками как в салоне, так и на корпусе. В авто установили широкоформатные экраны и систему звука 360 Reality Audio. К созданию электрокара Sony привлекла такие компании, как Bosch, Continental, NVIDIA и Qualcomm и другие.

Прототип Vision-S — это сочетание множества уже существующих технологий Sony для обработки изображений и сканирования, а также разработок компании в области искусственного интеллекта и телекоммуникации. Система электрокара представляет из себя «концепцию безопасного кокона». Машина может самостоятельно ускоряться, тормозить и рулить, однако водитель должен следить за поведением автомобиля в случае сбоя системы.

Подробной информации о всех характеристиках электроавтомобиля от Sony пока нет, однако известно, что разгоняться до 100 километров в час он сможет за 4,8 секунды, а максимальная скорость Vision-S составляет 239 километров в час. Представители компании во время презентации ничего не сказали о том, планирует ли Sоnу серьезно взяться за выпуск таких машин.

Также в рамках CES 2020 Sony показала логотип новой игровой консоли PS5 и рассказала о ее некоторых технических особенностях. Так, например, приставку оснастят специальным чипом для 3D звука, новым приводом для дисков Ultra HD Blu-Ray и скоростным SSD. В продажу PS5 поступит в конце 2020 года.