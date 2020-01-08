Почти 5 тысяч квадратных метров достиг пожар на центральном рынке Искитима сегодня, 8 января. Горит второй этаж здания и кровля. На месте создан штаб по ликвидации ЧС, работают все службы: пожарные, спасатели, “скорая помощь”, полиция. Сайт «Весь Искитим» узнал, что на данный момент нет данных о пострадавших и пока не известен причиненный ущерб. Сотрудники базара, которые находились среди очевидцев происшествия сообщают, что в здании замкнула проводка, некоторые рассказывают, что даже взорвалась лампочка – из-за этого начался пожар.

В Единой диспетчерской службе Искитима оперативный дежурный Александр Гришков рассказал подробности.

– Сейчас там работают 8 машин. Еще с Бердска приедут на помощь. Сейчас пожар достиг 4600 кв. метров. Людей эвакуировали. О пострадавших пока нет информации, – уточнил Александр Васильевич 8 января. – Жертв нет, – сказали на месте ЧП сотрудники «скорой помощи». – Мы тушим около полутора часов, предварительные причины возгорания неизвестны. Оценить масштабы трагедии не рискну, – сказал сотрудник МЧС и не пожелал представиться.

Возле горящего здания собрались около двухсот человек. Никто из очевидцев не плачет, но все поражены случившимся.

– Я там работаю. Там что-то замкнуло. Мне кажется, что там выгорело все, – сказала женщина.

В здании наверняка много товаров и ущерб частникам торгующим ранее на базаре причинен огромный. Место не оцеплено. Почему не оградили здание ЧП сотрудники МЧС затруднились ответить. На данный момент работают 8 машин. С Бердска едут три пожарные машины.