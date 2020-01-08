Новые канатные дороги и лыжные трассы начнут строить на склонах Эльбруса в 2020 году, благодаря чему можно будет подняться почти до седловины Эльбруса - высшей точки Европы - выше отметки 4 тыс. метров, сообщил ТАСС гендиректор АО "Курорт Эльбрус" Хиса Беккаев.

"В настоящее время силами и средствами Министерства РФ по делам Северного Кавказа совместно с правительством нашей республики ведутся проектные работы, закончились изыскания. Будут построены три канатные дороги, восемь новых горнолыжных трасс, ну и, естественно, коммуникации. Я надеюсь, что начнется строительство одной канатной дороги и двух горнолыжных трасс, а весь комплекс должен быть завершен к 2023 году", - сказал Беккаев.

По его словам, одна канатка будет идти выше станции "Гара Баши" до Приют-11 и дойдет до отметки выше 4 тыс. метров над уровнем моря. "Остальные канатные дороги будут строиться правее наших трасс, и вторым этапом эти все трассы будут соединены новой поляной, новой деревней, которая уйдет на обсерваторию пик Терскол, и оттуда [трассы], объединившись, выйдут на Гара-Баши", - уточнил собеседник агентства.

Проектом предусмотрено сооружение новой горнолыжной трассы "красного" уровня сложности в поселке Терскол. Она будет начинаться на отметке 3806,41 м, ее протяженность по склону составит 1514,95 м, для защиты от лавин в районе трассы будут установлены снегоудерживающие барьеры. В настоящее время курорт "Эльбрус" располагает 15,4 км обустроенных горнолыжных трасс и семью подъемниками.

В 2015 году на курорте была построена третья очередь гондольной канатной дороги, которая стала самой высокогорной в Европе, достигая отметки 3847 м. Горные районы притягивают любителей активного отдыха, а Эльбрус, самая высокая вершина Европы (5642 м), популярен как круглогодичный курорт. Курортная зона на склонах Эльбруса расположена в 150 км от Нальчика, горнолыжные трассы находятся на южных склонах самой высокой горы Европы. Впервые канатная дорога заработала здесь 50 лет назад - 12 января 1970 года.