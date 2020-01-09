Министерство энергетики Азербайджана привлекло компании «ACWA Power» и «Masdar» к реализации пилотных проектов в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

«Подписание исполнительных контрактов с ACWA Power (Саудовская Аравия) и Masdar (ОАЭ) состоялось в четверг в Баку. С азербайджанской стороны документ подписал министр энергетики Пярвиз Шахбазов, со стороны “ACWA Power” – председатель правления Мухаммед Абунайян, со стороны Masdar – исполнительный директор Мухаммед Джамель аль Рамахи», - сообщает «АзерТАДЖ».

По условиям контрактов, ACWA Power осуществит пилотный проект по строительству в Азербайджане ветряной электростанции мощностью 240 МВт, Masdar – пилотный проект по строительству солнечной электростанции мощностью 200 МВт. За счет деятельности этих двух станций годовой объем производства электроэнергии прогнозируется на уровне 1,4 млрд кВт/час.

«Подписанные контракты предусматривают инвестиции в сферу ВИЭ Азербайджана, что даст стимул национальной экономике и создаст новые рабочие места. Эти проекты обеспечат энергетическую устойчивость Азербайджана и внесут вклад в развитие зеленой экономики», - сказал премьер-министр Али Асадов, слова которого приводятся в сообщении.

Шахбазов, в свою очередь, заявил, что подписанием новых контрактов Азербайджан начинает новый этап развития сферы ВИЭ.

Производственный портфель ACWA Power в энергосфере в настоящее время на глобальном уровне оценивается в 30,2 тыс. МВт установленной мощности, включая 8 тыс. МВт в сфере ВИЭ, инвестиционный портфелем – в $45 млрд.

Производственный портфель Masdar в сфере ВИЭ оценивается в 4 тыс. МВт установленной мощности, объем вложенных инвестиций составляет $8,5 млрд.

Как сообщалось ранее, в настоящее время доля производства электроэнергии в Азербайджане за счет традиционных источников энергии (природного газа) оставляет 91,9%, производство же электроэнергии за счет возобновляемых источников составляет 8,1%. С учетом же мощностей крупных гидроэлектростанций доля возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии на сегодня составляет 17%, что соответствует генерирующим мощностям в 1,276 тыс. МВт.

По оценкам Минэнерго потенциал генерирующих мощностей возобновляемых источников энергии в Азербайджане составляет в целом 26 тыс. МВт.

Перед Минэнерго стоит задача увеличить к 2030 году долю ВИЭ в производстве электроэнергии до 30%. Производство 1 млрд кВт/час электроэнергии за счет возобновляемых источников энергии позволит сэкономить 200 млн кубометров природного газа.