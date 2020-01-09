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Ирландские EirGrid и SONI провели первый годовой аукцион по отбору резервов мощности на два года вперед

Ирландские EirGrid и SONI провели первый годовой аукцион по отбору резервов мощности на два года вперед

9 января 2020, 16:00
Рубрика: За рубежом
Метки: ИРЛАНДИЯ, EirGrid, SONI
Отрасль: Электроэнергетика 

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Системные операторы Ирландии EirGrid и Северной Ирландии SONI (System Operator for Northern Ireland) успешно завершили пятый плановый аукцион по отбору резервов мощности на два года вперед, с 1 октября 2021 г. по 30 сентября 2022 г.

На аукцион Т-2 приглашались поставщики торговой зоны единого рынка (Single Electricity Market, SEM), которая объединяет Ирландию и Северную Ирландию. Отбор прошли 101 из 122 квалифицировавшихся участников. Клиринговая цена составила € 45 950 за 1 МВт для Ирландии и £ 40 969 для Северной Ирландии. В качестве платы за мощность всего в течение года будет выплачено € 358 млн (£ 319 млн), из которых £ 89 млн получат поставщики мощности из Северной Ирландии. По результатам аукциона суммарно будет законтрактовано 7 512 МВт, из которых в зоне Северной Ирландии размещено 1 893 МВт. По типам поставщиков самые большие объемы резервов отобраны со стороны ГТУ (4 628 МВт) и ПГУ (1 554 МВт), 419 МВт и 455 МВт приходятся соответственно на долю трансграничных соединений и объектов с управляемым потреблением (Demand Response). Небольшое количество контрактов получили ветропарки, ГЭС, ГАЭС и накопители энергии других типов при том, что по итогам аукциона были отобраны все квалифицировавшиеся заявки от данных типов энергоресурсов.

Предварительные результаты аукциона опубликованы на официальном сайте SEM.

Официальные сайты EirGrid, SONI

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