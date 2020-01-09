Порядка 300 единиц готовой продукции на сумму более двух миллиардов рублей планируют выпустить на площадке Камышинского кранового завода в 2020-21 годах. Напомним, после серьезного кризиса коллектив при поддержке региональной власти стабилизировал работу предприятия. В 2019-м на заводе произвели 99 единиц техники, приступили к освоению новых видов продукции.

По данным комитета промышленности и торговли Волгоградской области, по итогам работы в январе-ноябре 2019 года предприятия машиностроительного комплекса региона увеличили объем производства на 22,9% или на 8,5 миллиарда рублей по сравнению с отчетным периодом предыдущего года. Существенный вклад в динамику показателей внес коллектив Камышинского кранового завода.

Напомним, задачу оказать всестороннюю поддержку проблемному предприятию поставил в ходе рабочей поездки губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. В результате в 2019 году в рамках госпрограммы Камышинский крановый завод получил возможность компенсировать за счет федерального бюджета более 80 миллионов рублей, предоставленных покупателям техники в качестве скидок на продукцию. Сегодня на некогда проблемной площадке полностью восстановлено и функционирует технологическое оборудование, реализуется полный жизненный цикл изделий от проектирования до послепродажного обслуживания. Идет выпуск автокрановой техники, осваивается производство новых видов импортозамещающей продукции. За последние два года в проект восстановления и развития предприятия инвестировано порядка 570 миллионов рублей. Коллектив завода в течение 2019 года вырос с 287 до 353 человек.

Промышленность остается одним из приоритетов развития Волгоградской области. Задачи, направленные на реализацию индустриального потенциала, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поставил в 2014 году, они актуализируются на встречах с директорским корпусом, экспертами, общественностью. За это время удалось открыть 65 современных производств, освоено более 182 миллиардов рублей инвестиций.