Минпромторг России подвел итоги конкурсных отборов на право получения субсидий из федерального бюджета на разработку индустриальных цифровых платформ. Правила предоставления субсидий, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации №529, предполагают возмещение до 50% затрат организации на разработку ПО и технологий для создания или развития производства высокотехнологичной промышленной продукции. Цель конкурса - стимулировать разработку и внедрение конкурентоспособных отечественных цифровых технологий и платформенных решений.

С 23 августа 2019 года в Минпромторг России поступило более 340 заявок на участие в конкурсе, было проведено две «волны» конкурсного отбора. По их итогам всего было поддержано 79 проектов.

Новый механизм господдержки направлен на стимулирование в равной степени как разработчиков отечественных цифровых решений, так и предприятий, которые планируют эти технологии внедрять. Например, в 2019 году мы поддержали и компанию, разрабатывающую платформу интеллектуального анализа данных для выявления предотказных состояний и прогнозирования поломок технологического оборудования, и предприятие, внедряющее технологии электронной аэродинамической трубы в методику проведения испытаний в авиационной промышленности. Важно, чтобы разработанные решения стали тиражируемыми и экономически эффективными – именно такие обязательства берут на себя победители конкурса

— отметил Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Субсидии предоставляются в рамках подпрограммы «Содействие проведению научных исследований и опытных разработок в гражданских отраслях промышленности» госпрограммы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Поддержка при этом жестко увязана с субтехнологиями сквозных цифровых технологий, определяемых в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Поддержанные проекты направлены на развитие перспективных «сквозных» цифровых технологий, в том числе разработку цифровых платформ промышленного интернета вещей и анализа больших данных, интеллектуальных систем управления на основе технологий искусственного интеллекта, машинного зрения и дополненной реальности, программных продуктов для создания высокопроизводительных гибридных систем хранения данных, различных технологий «умного» производства, цифрового проектирования и моделирования и других новых производственных технологий.