 
Цифровая революция

Минпромторг поддержал отечественных разработчиков индустриальных цифровых платформ

Минпромторг России подвел итоги конкурсных отборов на право получения субсидий из федерального бюджета на разработку индустриальных цифровых платформ. Правила предоставления субсидий, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации №529, предполагают возмещение до 50% затрат организации на разработку ПО и технологий для создания или развития производства высокотехнологичной промышленной продукции. Цель конкурса -   стимулировать разработку и внедрение конкурентоспособных отечественных цифровых технологий и платформенных решений.

С 23 августа 2019 года в Минпромторг России поступило более 340 заявок на участие в конкурсе, было проведено две «волны» конкурсного отбора. По их итогам всего было поддержано 79 проектов.

Новый механизм господдержки направлен на стимулирование в равной степени как разработчиков отечественных цифровых решений, так и предприятий, которые планируют эти технологии внедрять. Например, в 2019 году мы поддержали и компанию, разрабатывающую платформу интеллектуального анализа данных для выявления предотказных состояний и прогнозирования поломок технологического оборудования, и предприятие, внедряющее технологии электронной аэродинамической трубы в методику проведения испытаний в авиационной промышленности. Важно, чтобы разработанные решения стали тиражируемыми и экономически эффективными – именно такие обязательства берут на себя победители конкурса

— отметил Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Субсидии предоставляются в рамках подпрограммы «Содействие проведению научных исследований и опытных разработок в гражданских отраслях промышленности» госпрограммы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Поддержка при этом жестко увязана с субтехнологиями сквозных цифровых технологий, определяемых в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Поддержанные проекты направлены на развитие перспективных «сквозных» цифровых технологий, в том числе разработку цифровых платформ промышленного интернета вещей и анализа больших данных, интеллектуальных систем управления на основе технологий искусственного интеллекта, машинного зрения и дополненной реальности, программных продуктов для создания высокопроизводительных гибридных систем хранения данных, различных технологий «умного» производства, цифрового проектирования и моделирования и других новых производственных технологий.

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