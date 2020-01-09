Британское правительство подтвердило приверженность целям по доведению мощности ветровой генерации до 40 ГВт к 2030 г., а также по развитию плавучих (floating) ВЭС*.

С 2000 г. объем офшорной ветровой генерации в Великобритании постоянно растет. К концу 2018 г. он увеличился с 4 МВт до 7,9 ГВт и к началу декабря 2019 г. достиг более чем 9 ГВт. В настоящее время на стадии строительства находятся проекты строительства офшорной ветровой генерации общей мощностью свыше 3 ГВт, которые, как ожидается, будут введены в эксплуатацию в период с 2020 по 2022 гг. Реализация проектов сооружения офшорной ветрогенерации набирает обороты по мере снижения затрат на строительство. Так, на последнем аукционе (сентябрь 2019 г.), по результатам которого были заключены контракты на разницу цен (Contracts for Difference, CfD), стоимость электроэнергии, вырабатываемой офшорной ветровой генерацией, снизилась на 30% (по сравнению с предыдущим аукционом, проведенным в 2017 г.) и составила € 46,7 за 1 МВт*ч, что ниже оптовой цены и значительно ниже CfD-цены (€ 109/МВт*ч), установленной в 2016 г. для АЭС Hinkley Point C.

В число победителей аукциона вошли заявки, поданные компаниями Equinor** и SSE по проектам строительства комплекса ветровой генерации DoggerBank Creak и Doggerbank Teeside суммарной мощностью 3,6 ГВт, а также Innogy по проекту строительства ВЭС Sofia мощностью 1,4 ГВт. Equinor и SSE планируют принять окончательное инвестиционное решение (final investment decision, FID) по первым объектам офшорной ветрогенерации в течение 2020 г., а в 2023 г. ВЭС должны выдать первую электроэнергию в электрическую сеть.

В октябре 2019 г. правительство также выпустило предквалификационный опросник (Pre-Qualification Questionnaire, PQQ) для 4-го раунда тендера по лизингу участков для строительства офшорной ветровой генерации (Offshore Wind Leasing Round 4), на котором будут выставлены права на использование морской акватории для строительства по меньшей мере 7 ГВт новой ветровой генерации в прибрежной зоне Англии и Уэльса. Британское правительство планирует провести еще один раунд отбора проектов для заключения CfD-контрактов в 2021 г. и в дальнейшем проводить CfDаукционы примерно раз в два года, чтобы обеспечить ежегодный ввод от 1 до 2 ГВт мощности офшорной ветрогенерации в течение 2020-х гг.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata

* Ветровые турбины плавучих ВЭС закрепляются за морское дно якорями, что позволяет размещать ВЭС на более глубоководных участках.

** Equinor – транснациональная энергетическая компания со штаб-квартирой в Ставангере (Норвегия).