 
Инвестиции (проекты)

На доработку системы оповещения граждан в Санкт-Петербурге направят 240 млн рублей

На доработку системы оповещения граждан в Санкт-Петербурге направят 240 млн рублей

9 января 2020, 14:40
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ТЕНДЕРЫ
Отрасль: Телекоммуникация (связь) 

Обсудить на форуме

189 просмотров

В Санкт-Петербурге вскоре начнутся работы над автоматизированной системой централизованного оповещения населения города, сообщает RosTender.info.

Система предназначена для оповещения о чрезвычайных ситуациях, как в мирное, так и в военное время. ГУП «Автоматическая телефонная станция Смольного» направит на доработку системы 240 млн рублей. В частности, средства потратят на установку нескольких громкоговорителей на столбах, прокладку кабелей, монтаж аппаратуры.

Предприятие объявило тендер по выбору подрядчика для проведения работ. Заявки от участников принимают до 16 января, а 20 января подведут итоги тендера.

 

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: РосТендер

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
В производство ракетного топлива в Салавате вложат около 2 миллиардов рублей
Подрядчиков для трех крупных дорожных строек выберут в конце января
Наукограды Подмосковья получат субсидии в размере более 338 млн рублей в 2020 году
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно