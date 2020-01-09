В Санкт-Петербурге вскоре начнутся работы над автоматизированной системой централизованного оповещения населения города, сообщает RosTender.info.

Система предназначена для оповещения о чрезвычайных ситуациях, как в мирное, так и в военное время. ГУП «Автоматическая телефонная станция Смольного» направит на доработку системы 240 млн рублей. В частности, средства потратят на установку нескольких громкоговорителей на столбах, прокладку кабелей, монтаж аппаратуры.

Предприятие объявило тендер по выбору подрядчика для проведения работ. Заявки от участников принимают до 16 января, а 20 января подведут итоги тендера.