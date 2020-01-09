RusCable Insider Digest № 155 RusCable Insider Digest № 155 RusCable Insider Digest № 155

Добро пожаловать в новое десятилетие! Вот и настал 2020 год, достигнут рубеж, преодолевая который, все оборачиваются на целую декаду назад и вспоминают все то что было, хорошее и не очень. Громкие тосты сказаны, салюты запущены, а салаты съедены. Пришла пора возвращаться из праздничных каникул в привычный ритм жизни. Отриньте уныние, отбросьте тоску – налейте себе чашечку кофе, откройте новый выпуск RusCable Insider Digest № 155 и сядьте поудобнее, ведь вас ждет настоящее путешествие во времени.

Главный деловой дайджест кабельной промышленности остается верен себе. После каждых выходных он встречает своих читателей сборником самых главных новостей за прошедшую неделю из электротехнической отрасли, электроэнергетики, помогая быстро и комфортно войти в курс дел. Сегодня же, после длительных новогодних каникул, лучший способ расставить все по полочкам, настроится на работу, это прочитать новый выпуск Insider Digest. В этом номере мы подводим итоги 2019 года, который поможет быстро восстановить в памяти главные события и определить вектор развития в новом 2020 году.

Как всегда, уделив примерно 20 минут времени, вы узнаете об основных событиях, менявших, сотрясавших и толкавших на новые рывки наш кабельный рынок: все ключевые новости отрасли, мероприятия и события, чем жил портал RusCable.Ru, какие законопроекты были подписаны, какие соглашения заключены, куда двигали отрасль, как ее пытались менять, как кабельщики играли в пейнтбол и ездили на рыбалку, как работают ведущие предприятия нашей страны; мировые тенденции и достижения российских ученых, разработки и открытия, интервью с первыми лицами и обширная галерея фотографий. Все это и многое другое ждет вас в первом Insider Digest 2020 года. Не бойтесь нового года и новых вызовов, которые обязательно ждут вас впереди, не грустите об уходящих каникулах, время для отдыха еще будет, а сейчас – дерзайте! Прыгайте в пучину информации, хватайтесь крепче и ловите волну. Пусть этот год пройдет для вас на гребне успеха, вместе c RusCable Insider Digest.

Благодаря поддержке медиахолдинга «РусКабель» еженедельник распространяется бесплатно с момента публикации – каждый понедельник. Емкая аналитика, краткие новостные «посты», разнесенные по рубрикам – все мобильно, интерактивно, доступно с любого устройства. Не так давно RusCable Insider начал публиковаться и на открытых платформах для электронных изданий. Это и удобство для читателя и расширения аудитории. В планах редакции более качественная проработка и организация информации в каждом выпуске, наращивание уникального контента, поддержка проектов медиахолдинга «РусКабель» – ЭНЕРГОСМИ и RusCable.Ru.



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