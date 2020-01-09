К концу января «Дирекция транспортного строительства» определит подрядчиков для строительства трех крупных объектов, общая стоимость которых около 16 миллиардов рублей. Об этом сообщает сайт госзакупок. Первый – строительство южного и северного эстакадных съездов к Приморскому шоссе, Приморскому проспекту и улице Савушкина в районе «Лахта центра». Таким образом деловой квартал планируют подключить к дорожной сети Петербурга. Работы по строительству развязок в Смольном оценили в 3,8 миллиарда рублей.

Судя по документам тендера, строительство северного съезда будет стоить почти в три раза дороже южного – 1,4 миллиарда рублей и 524 миллиона рублей соответственно.

Кроме того, в 2020 году должен начаться второй этап реконструкции Петрозаводского шоссе, его оценили в 3,9 миллиарда рублей, он должен улучшить транспортную доступность Колпино.

В конце января станет известно, кто будет строить самый дорогой объект из этого перечня. Строительство транспортной развязки на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом обойдется в 8,1 миллиарда рублей, работы должны начаться в этом году. Известно, что эту развязку построят по аналогии с Пулковско-Дунайской.

Отметим, что завершение работ по этим трем объектам запланировано на 2023 год.

Как ранее сообщал «Петербургский дневник», правительство РФ выделит Северной столице 7,1 миллиарда рублей на строительство дорог, средства предусмотрены в 2021 и 2022 годах. Губернатор Александр Беглов подписал постановление, в котором утверждается соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета.

По документу в 2021 году из этой суммы будет выделено 3,7 миллиарда рублей, а в 2022 году — 3,4 миллиарда рублей. Эти деньги пойдут на строительство вышеперечисленных объектов.