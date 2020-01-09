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Специалисты "Пермэнерго" улучшили качество электроснабжения потребителей в микрорайоне Запруд города Перми

Специалисты производственного отделения «Пермские городские электрические сети» филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» повысили качество электроснабжения потребителей, проживающих по улицам 2-я Запрудская и Мотовилихинская в Мотовилихинском районе города Перми.

C целью улучшения параметров качества подаваемой электроэнергии энергетиками на ЛЭП 6 кВ произведена замена неизолированного провода на самонесущий изолированный провод (СИП) протяженностью более 2,8 километров. Использование провода СИП обеспечивает высокую надежность электроснабжения, исключает несанкционированное потребление электроэнергии и снижает риски электротравматизма среди населения. Также установлено 12 новых железобетонных опор.

Реализованные мероприятия позволили перераспределить нагрузки между трансформаторными подстанциями и, как следствие, повысить качество электроэнергии, поступающей бытовым потребителям, которые проживают в более чем 300 индивидуальных жилых домах.

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