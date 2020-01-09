Органы исполнительной власти Севастополя совместно с экспертами рассмотрят возможность переоборудования системы электроснабжения дачных кооперативов в районе мыса Фиолент. Дома в этом районе часто используются гражданами для постоянного проживания. Там регулярно происходят аварии, которые приводят к отключению света.

«С понижением температуры люди включили обогревательные приборы, и сети в этих садоводческих товариществах просто не справляются – старые», – сообщил вице-губернатор Владимир Базаров сегодня на аппаратном совещании в правительстве города.

Речь идёт о 54 садовых товариществах, в пределах которых около 1200 земельных участков. Базаров добавил, что система электроснабжения в этом районе нуждается в усилении, однако она находится в частных руках – кооперативы обслуживают её самостоятельно.

И.о. губернатора Михаил Развожаев отметил, что при развитии дачных кооперативов вряд ли кто учитывал мощность сетей и их возможности в перспективе увеличения нагрузки. «Надо, чтобы специалисты компетентно показали, где какие дефициты. Дальше нужно совместно выработать какое-то решение, – сказал он. – Посмотрите, где-то мы, может быть, сможем финансово поучаствовать с точки зрения инвестиционной программы».

Глава города поручил организовать встречу с руководителями этих садовых товариществ.