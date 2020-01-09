В Адыгейском филиале «Россети Кубань» с начала 2019 года обеспечено технологическое присоединение 1,6 тыс. потребителей восьми административных районов Краснодарского края и Республики Адыгея с суммарной потребляемой мощностью порядка 30 МВА.

Среди присоединенных к сетевой инфраструктуре предприятия абонентов – кирпичный завод, предприятия АПК, туристической сферы, социально значимые объекты, медицинские и спортивные центры.

Всего с начала года подано более двух тысяч заявок на технологическое присоединение и увеличение присоединенной мощности. Наибольшее число заявителей – потребители с мощностью до 15 кВт, субъекты малого и среднего предпринимательства в агропромышленной и туристической сфере.

К примеру, в Адыгее были подключены такие крупные объекты, как кирпичный завод в селе Красногвардейское, колбасных цех в поселке Северный, мельничный комплекс в станице Гиагинская, молочно-товарная ферма по производству козьего молока в Майкопском районе.

– На территории районов функционируют центры и пункты обслуживания потребителей, где можно оставить заявку на технологическое присоединение, замену приборов учета электроэнергии, техническое обслуживание энергооборудования, сдать электросчетчики на проверку работоспособности и многое другое. В настоящее время компания расширила спектр оказываемых услуг, о которых можно узнать на официальном сайте компании в разделе «Потребителям», – рассказал директор Адыгейского филиала «Россети Кубань» Рустам Магдеев.

Адыгейский филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией Апшеронский и Белореченский районы Краснодарского края, а также Гиагинский, Майкопский, Красногвардейский, Кошехабльский, Шовгеновский районы, а также пригородные поселки Майкопа в Республике Адыгея.