Системный оператор Дании Energinet планирует ввести для потребителей и производителей электроэнергии на о. Лолланн специальные платежи за оперативное снижение вырабатываемой либо увеличение потребляемой мощности, чтобы таким образом решить проблему перегрузок в электрической сети, обусловленных избыточной выработкой ВИЭ-генерации.

Целью инновационного проекта является оценка возможности устранения перегрузок в местных электрических сетях в ряде датских регионов, где пропускная способность сети не отвечает быстрому росту количества подключаемых к сети ветровых и солнечных станций. По условиям объявленного тендера заявки на участие в проекте принимаются от собственников ветровых и фотоэлектрических солнечных установок (которые, например, смогут получать плату за снижение выдаваемой мощности), а также от потребителей (например, крупных компаний, готовых за плату увеличивать потребляемую мощность).

Участники проекта должны до 15 февраля 2020 г. зарегистрироваться в качестве так называемых поставщиков услуг по гибкому управлению. В рамках проекта должны быть решены конкретные задачи применительно к ряду регионов страны. Например, при сильном ветре передающая сеть и собственное потребление о. Лолланн не справляются с избытком электроэнергии, вырабатываемой ветровой генерацией. Также приходится останавливать собственную генерацию на о. Лолланн в случае масштабных поставок электроэнергии от объектов ВИЭ-генерации, расположенных на о. Зеландия.

Официальный сайт Energinet