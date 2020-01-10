1 января 2020 года Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) выдала Ростовской АЭС новую лицензию на право эксплуатации ядерной установки энергоблока № 1.

Лицензия получена в плановом порядке, в связи с окончанием срока действия предыдущей, и будет действительна до 2031 года.

По состоянию на 9 января 2020 года энергоблок № 1 выработал с момента пуска 148,174 млрд кВт.ч электроэнергии.

В 2019 году Ростовская АЭС выработала 33,887 млрд кВт.ч электроэнергии при установленном плане Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России 31,64 млрд кВт.ч. Таким образом, станция выдала 2,247 млрд кВт.ч сверхплановой электроэнергии. План по выработке электроэнергии на 2020 год для энергоблока №1 Ростовской АЭС утверждён ФАС в объёме 7,77 млрд кВт.ч.

Источник: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС