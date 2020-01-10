Уфу ждёт модернизация освещения. На «Инвестчасе» члены правительства обсуждали возможность долгосрочного сотрудничества со светотехнической компанией «Боос Лайтинг Групп».

Её директор Павел Бесшапов сообщил, что предприятие готово вложить1,9 млрд млрд рублей, ещё столько, по проекту, должна выделить республика. Этих денег хватит, чтобы обновить сети и оборудование и обслуживать их. Работать «Боос Лайтинг Групп» намерена на условиях концессии.

Предприятие совместно с администрацией Уфы уже изучило состояние городского освещения и подготовило свои предложения по модернизации, в частности, компания хочет внедрить автоматизированное управление инфраструктурой, чтобы снизить затраты города на электроэнергию.

Глава республики предварительно поддержал проект, но подчеркнул, что условия концессии нужно обсудить ещё раз, особенно в части затрат бюджета.