В ходе пересмотра бюджета на 2020 г. итальянский парламент в пятый раз перенес дату полной либерализации розничных рынков электроэнергии и газа – с июня 2020 г. на январь 2022 г. Окончание периода функционирования регулируемого рынка затронет интересы всех потребителей – 22 млн домохозяйств и малых предприятий.

С 2004 г. итальянский электроэнергетический рынок открыт для промышленных, а с 2007 г. – для всех категорий потребителей. В 2018 г. доля либерализованного рынка составила 81% от общего объема продаж электроэнергии (206 ТВт*ч). Газовый рынок Италии открывался поэтапно с 2000 г. В 2018 г. на либерализованном рынке конечным потребителям было продано 86% а на регулируемом – 14% от общего объема продаж газа. Первоначально предполагалось, что регулируемые тарифы на электроэнергию будут отменены в 2017 г., но в итоге этот срок периодически пересматривался (предпоследний раз в августе 2018 г., когда он был перенесен на июль 2020 г.).

Информационно-аналитический ресурс Enerdata