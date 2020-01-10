На учебно-тренировочном полигоне «Горенки» компании «Россети Московский регион» прошло заседание научно-технического совета под руководством первого заместителя генерального директора – главного инженера Дмитрия Гвоздева. В нем приняли участие руководители подразделений компании, главные инженеры филиалов, представители кафедры Техники и электрофизики высоких напряжений ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ» и других компаний, которые разрабатывали научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) для нужд «Россети Московский регион».

В ходе заседания были рассмотрены три основных вопроса. Все они касались приемки результатов работы по этапам различных НИОКР.

Так, в ходе приемки результатов работ по первому этапу НИОКР «Разработка защиты с улучшенными показателями точности и селективности на методах определения расстояния до места повреждения для распределительных сетей с реализацией опытного образца» было отмечено, что применение разрабатываемого комплекса повышает эффективность работы системы защиты линий 6-10-35 кВ и надежность электроснабжения в целом. Внедрение устройства адаптивной РЗА ЛЭП 6-10-35 кВ позволит сократить потери от перерыва электроснабжения потребителей, упростить и удешевить процесс наладки устройства и снизить трудозатраты на его обслуживание.

В процессе приемки результатов работ по 2 – 6 этапам НИОКР «Разработка инновационного метода строительства кабельных линий в Московских кабельных сетях напряжением 0,4-20 кВ с применением полимерной кабельной канализации и создание каналов связи в рамках цифровизации распределительных подстанций. Разработка СТО «Методические указания по сооружению и последующей эксплуатации полимерной кабельной канализации и каналов связи» для нужд «Россети Московский регион» участники заострили свое внимание на эффективности его применения. В частности, применение технологии полимерной кабельной канализации (ПКК) при строительстве позволяет объединить трассы прокладки силовых кабелей и волоконно-оптического кабеля, за счет чего существенно уменьшаются затраты на прокладку собственного волоконно-оптического кабеля. Вместе с тем проект сокращается стоимость и время на подключение новых потребителей, а также время устранения аварий; повышается наблюдаемость объектов вкупе с возможностью оперативного онлайн сбора технологической информации и информации по учету электроэнергии, их безопасность (охранное технологическое видеонаблюдение, охранно-пожарная сигнализация, СКУД и т.д.), а также безопасность линейных объектов.

Наиболее показательной стала приемка результатов работ по третьему, заключительному, этапу НИОКР «Проведение теоретических и экспериментальных исследований и разработка стендов демонстрации опасности поражения электрическим током на учебном полигоне» для нужд компании. В ходе приемки были продемонстрированы новые стенды по технике безопасности и охране труда, предназначенные для демонстрации персоналу опасности поражения электрическим током: поражения от напряжения прикосновения и шага при падении провода ВЛ-10 кВ на автомобиль, на землю и при однофазном замыкании на опору ВЛ-10 кВ; поражения электрической дугой при проколе кабеля 10 кВ под напряжением или при случайном повреждении кабеля при проведении земляных работ, короткого замыкания (КЗ) при работах на опоре и КЗ в щитке 0,4 кВ; поражения человека при приближении к токоведущим частям электроустановки.

Их разработку и пуско-наладочные работы осуществляли специалисты кафедры Техники и электрофизики высоких напряжений ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ». Они же в ходе научно-технического совета провели испытания стендов, смоделировав дуговые замыкания в различных ситуациях.

Необходимо отметить, что стенды могут работать автономно, без использования внешних источников большой мощности, управление их работой осуществляется с планшета. В Российской Федерации это пока единственный подобный демонстрационный полигон. Первые группы учащихся он примет уже в первом квартале 2020 года.

Все вынесенные на повестку научно-технического совета вопросы были приняты.

В завершение Дмитрий Гвоздев отметил, что любое решение научно-технического совета тщательно обсуждается и уточняется с целью оптимизации по стоимости и функциональным требованиям.