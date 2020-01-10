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REE завершил отбор поставщиков услуг по временному снижению мощности потребления на первое полугодие 2020 г.

REE завершил отбор поставщиков услуг по временному снижению мощности потребления на первое полугодие 2020 г.

10 января 2020, 14:00
Рубрика: За рубежом
Метки: REE, ИСПАНИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Системный оператор Испании REE 17-18 декабря 2019 г. провел аукцион по отбору исполнителей на оказание услуг по временному снижению мощности потребления (servicio de interrumpibilidad) на период с 1 января по 30 июня 2020 г. В торгах приняли участие 118 компаний – крупных потребителей электроэнергии.

В соответствии с приказом национального министерства энергетики (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo) от 2 декабря 2019 г. предусматривался отбор 200 объектов со снижением потребления на 5 МВт. В отличие от торгов прошлого года, для объектов со снижением потребления на 40 МВт аукцион не проводился. Предельная цена для подаваемых на аукцион заявок была установлена на уровне € 125 000 за 1 МВт в год. По итогам торгов были отобраны 200 объектов, общий объем резервов составил 1 000 МВт при средней цене € 8 764 за МВт. Для оплаты соответствующих услуг REE выделено € 4,38 млн. Результаты отбора утверждены национальным регулятором (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC).

Официальный сайт REE

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