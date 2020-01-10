Системный оператор Испании REE 17-18 декабря 2019 г. провел аукцион по отбору исполнителей на оказание услуг по временному снижению мощности потребления (servicio de interrumpibilidad) на период с 1 января по 30 июня 2020 г. В торгах приняли участие 118 компаний – крупных потребителей электроэнергии.

В соответствии с приказом национального министерства энергетики (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo) от 2 декабря 2019 г. предусматривался отбор 200 объектов со снижением потребления на 5 МВт. В отличие от торгов прошлого года, для объектов со снижением потребления на 40 МВт аукцион не проводился. Предельная цена для подаваемых на аукцион заявок была установлена на уровне € 125 000 за 1 МВт в год. По итогам торгов были отобраны 200 объектов, общий объем резервов составил 1 000 МВт при средней цене € 8 764 за МВт. Для оплаты соответствующих услуг REE выделено € 4,38 млн. Результаты отбора утверждены национальным регулятором (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC).

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