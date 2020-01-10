Греческий независимый системный оператор (Independent Power Transmission Operator IPTO) Anexartitos Diacheiristis MetaforasIlektrikis Energeias (ADMIE) ввел в эксплуатацию подводный кабель переменного тока напряжением 150 кВ, соединяющий энергосистемы островов Эвия и Андрос.

Целью сооружения нового соединения является укрепление электрической связи между энергосистемами островов Андрос и Тинос и материковой энергосистемой Греции. Участок соединения Андрос - Тинос, как ожидается, будет открыт в январе 2020 г.

Целью строительства соединений Эвия - Андрос и Андрос - Тинос в сочетании со вторым этапом проекта объединения энергосистем Кикладских островов с национальной энергосистемой (Phase II Interconnection of the Cyclades island) является обеспечение надежного энергоснабжения островов в летний период при пиковом потреблении.

Второй этап проекта по объединению Кикладских островов планируется завершить в начале 2020 г. строительством ПС Наксос с газовой изоляцией (gas insulated substation, GIS) и подводного электрического соединения между островами Наксос, Парос и Миконос. Эти два проекта, общий бюджет которых составляет € 70 млн, совместно финансируются Грецией и ЕС.

Информационно-аналитический ресурс Global Transmission