Ассоциация "Электрокабель" провела рабочую встречу, посвященную включению электронных и электрических проводов в перечень расширенной ответственности производителя (РОП). Вице-президент Ассоциации Максим Третьяков представил доклад, в котором объяснил, сколько, в соответствии с новым постановлением Правительства, кабельщики заплатят за отходы в 2020 году, и какие последствия оно будет иметь для всего кабельного бизнеса.

В соответствии с распоряжением Правительства № 2970-р от 28.12.2017, электронные и электрические провода и кабели являются предметом расширенной ответственности производителя (РОП). Норматив утилизации отходов от использования таких товаров в 2020 году составит 10% (распоряжение Правительства РФ №2971-р от 28.12.2017 г.).

Ставка экологического сбора для этой группы товаров пока находится в разработке, но Максим Третьяков убежден, что она, судя по ее размеру в 2018 году и общим тенденциям деятельности Правительства в сфере экологии, будет завышена. Как заявил специалист, компаниям с оборотом до 1 млрд. рублей в 2020 году придется заплатить около 600 000 рублей, а в следующем ― примерно в 2 раза больше.

По мнению Третьякова, это не единственная проблема, с которой столкнутся кабельщики из-за внесения товаров КПП в перечень РОП. Он утверждает, что кабельный бизнес ждут и другие негативные последствия: экономические потери и излишние административные издержки. И все это при том, что необходимость в экономическом стимулировании утилизации товаров этой группы практически отсутствует: отходы кабельной продукции, согласно анализу Ассоциации, незначительны.

Проблема исключения электронных и электрических проводов и кабелей из перечня продуктов РОП остается актуальной. Ассоциация "Электрокабель" работает над продвижением этой инициативы совместно с НИУ ВШЭ и ООО «Дельфи». Также, совместно с Минприроды, ведется работа над реформированием механизма РОП в целом.