РусКабель подготовил медиаплан на 2020 год
13 января 2020, 17:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Электроэнергетика
В подмосковных Люберцах в текущем году планируют проложить свыше 20 новых линий наружного освещения, сообщил в понедельник на оперативном совещании глава горокруга Владимир Ружицкий.
«В 2020 году в городском округе Люберцы планируется построить 26 линий освещения. Будет проложено 12992 метра самонесущих изолированных проводов», – сказал Ружицкий.
Он отметил, что в округе продолжается замена лифтов. Уже заменены лифты в 34 многоквартирных домах из 39 запланированных, в работе находятся 20 лифтов. Работы по их замене завершатся в феврале.
«На 2020 год запланирован капремонт в 39 МКД. В частности, заменят 24 жесткие кровли и 68 лифтов», – заключил Ружицкий.
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