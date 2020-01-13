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26 новых линий освещения планируют провести в Люберцах в 2020 году

В подмосковных Люберцах в текущем году планируют проложить свыше 20 новых линий наружного освещения, сообщил в понедельник на оперативном совещании глава горокруга Владимир Ружицкий. 

«В 2020 году в городском округе Люберцы планируется построить 26 линий освещения. Будет проложено 12992 метра самонесущих изолированных проводов», – сказал Ружицкий. 

Он отметил, что в округе продолжается замена лифтов. Уже заменены лифты в 34 многоквартирных домах из 39 запланированных, в работе находятся 20 лифтов. Работы по их замене завершатся в феврале. 

«На 2020 год запланирован капремонт в 39 МКД. В частности, заменят 24 жесткие кровли и 68 лифтов», – заключил Ружицкий. 

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