В подмосковных Люберцах в текущем году планируют проложить свыше 20 новых линий наружного освещения, сообщил в понедельник на оперативном совещании глава горокруга Владимир Ружицкий.

«В 2020 году в городском округе Люберцы планируется построить 26 линий освещения. Будет проложено 12992 метра самонесущих изолированных проводов», – сказал Ружицкий.

Он отметил, что в округе продолжается замена лифтов. Уже заменены лифты в 34 многоквартирных домах из 39 запланированных, в работе находятся 20 лифтов. Работы по их замене завершатся в феврале.