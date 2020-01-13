Британский энергохолдинг National Grid представил свой бизнес-план на период 2021-2026 гг. национальному регулятору в энергетике Ofgem.

Планом предусмотрено присоединение к энергосистеме 15,3 ГВт мощности новых потребителей, обеспечение потребителям доступа к чистой энергии, выработанной из ВИЭ, и маневренным системам хранения энергии, а также стабильные инвестиции для поддержания надежности и устойчивости энергосистемы. Общие инвестиционные расходы компании в течение 5-летнего периода составят £ 7,1 млрд.

В соответствии с поставленными правительством целями по переходу к безуглеродной энергетике и достижению нулевых выбросов углекислого газа в атмосферу к 2050 г. в плане предусмотрены варианты с дополнительными инвестициями в развитие ветровой генерации, а также в строительство зарядных станций для электрических транспортных средств. Утверждение плана Ofgem ожидается в конце 2020 г.

Информационно-аналитический ресурс Global Transmission