10 марта 2020 г. планируется разрешить конкурентную борьбу между энергетическими биржами Финляндии и других скандинавских стран. С этой даты уполномоченные энергетические биржи скандинавских стран могут работать на рынке на сутки вперед Финляндии и других стран региона. Новые энергетические биржи будут выходить на рынок в соответствии с графиками своих операторов. Конкуренция между энергобиржами предоставит участникам рынка больше возможностей для приобретения соответствующих торговых услуг и будет способствовать более глубокой интеграции европейских энергетических рынков.

Законодательство ЕС допускает конкуренцию между европейскими энергетическими биржами. Положения, касающиеся данного вопроса, отражены в одном из системных кодексов ЕС – Регламенте Еврокомиссии по распределению пропускной способности и управлению перегрузками*.

В дальнейшем участники рынка могут выбрать предпочтительную для них биржу, работающую на оптовом энергорынке. Проект совместной работы энергетических бирж был подготовлен системными операторами Финляндии Fingrid, Дании Energinet, Норвегии Statnett и Швеции Svenska kraftnät, региональным координатором по обеспечению надежности энергосистем скандинавских стан (Nordic regional security coordinator, Nordic RSC) и тремя уполномоченным операторами электроэнергетического рынка: Nord Pool, EPEX SPOT и Nasdaq.

Изменения, внесенные в правила работы энергорынков, позволят скандинавским странам стать вторым регионом в Европе (после Центральной Европы), обеспечивающим конкуренцию между энергетическими биржами в соответствии с европейским системным кодексом.

Информационно-аналитический ресурс EE Online

* Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management.