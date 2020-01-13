“Пикалево” расширяет экономические возможности для инвесторов

Правительство РФ подписало постановление о расширении видов экономической деятельности на территории ТОСЭР “Пикалево”. Ленинградская область направляла в Министерство экономического развития РФ заявку о внесении изменений в перечень видов экономической деятельности, и заявка была одобрена.

Теперь, к уже существующим 18 видам экономической деятельности на территории ТОСЭР добавилось еще несколько, в этом списке:

производство прочей неметаллической минеральной продукции (за исключением производства цемента, извести и гипса);

производство электрического оборудования, производство машин и оборудования (не включенных в другие группировки);

производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, ремонт и монтаж машин и оборудования.

Добавим, что за 2019 год в ТОСЭР Пикалево статус резидента получили три компании, среди которых предприятия по производству термообработанной и пропитанной древесины, а также кондитерская фабрика ООО “Ф. Скрупской”, и компания “РемАвтоПик”. Последняя уже начала создавать станцию техобслуживания грузового автотранспорта.

Напомним, что территория опережающего социально-экономического развития “Пикалево” была создана в 2018 году согласно постановлению правительства РФ. Все резиденты ТОСЭР получают существенные льготы и преференции, среди которых возможность не платить имущественный налог на протяжении пяти лет, а в следующую пятилетку этот налог будет снижен до 1,1%.